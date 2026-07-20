Apertura 2026

Tres fechas para el final y una definición que promete ser inolvidable

Colón de San Justo y La Perla del Oeste comparten la cima del Torneo Apertura 2026 con 43 puntos, mientras que Sanjustino, con 41, se mantiene al acecho. Sportivo Guadalupe, con 36 unidades, conserva una mínima ilusión matemática. Con nueve puntos en juego, el campeonato más importante de la Liga Santafesina de Fútbol llega a un cierre apasionante, donde cada partido puede cambiar la historia.