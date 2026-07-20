El Torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol ingresa en su etapa decisiva. Restan apenas tres jornadas para bajar el telón de una competencia que, fecha tras fecha, entregó emociones, cambios de liderazgo y un nivel de paridad que mantuvo la incertidumbre desde el comienzo.
Tres fechas para el final y una definición que promete ser inolvidable
Colón de San Justo y La Perla del Oeste comparten la cima del Torneo Apertura 2026 con 43 puntos, mientras que Sanjustino, con 41, se mantiene al acecho. Sportivo Guadalupe, con 36 unidades, conserva una mínima ilusión matemática. Con nueve puntos en juego, el campeonato más importante de la Liga Santafesina de Fútbol llega a un cierre apasionante, donde cada partido puede cambiar la historia.
Tres candidatos y un sueño que sigue vivo
Hoy, el panorama muestra a Colón de San Justo y La Perla del Oeste como líderes con 43 unidades, mientras que Sanjustino, con 41 puntos, permanece a solo dos de la cima y depende de sí mismo para llegar con posibilidades hasta el último compromiso.
Más atrás aparece Sportivo Guadalupe, que suma 36 unidades y, aunque sus opciones son mucho más reducidas, todavía conserva posibilidades matemáticas de dar pelea.
La lucha por el título quedó completamente abierta. Ninguno de los equipos que pelean arriba logró despegarse definitivamente y cada jornada modificó el escenario. Esa paridad permite imaginar un desenlace apasionante, con cruces directos, partidos complejos y la posibilidad de que el campeón recién se conozca en la última fecha.
Colón de San Justo volvió a demostrar durante toda la temporada una notable regularidad. El conjunto rojiblanco construyó una campaña sólida, con un equipo equilibrado, firme en defensa y efectivo en ataque. Esa consistencia le permitió llegar a este tramo final compartiendo el liderazgo.
La Perla, por su parte, también fue protagonista directo del campeonato Apertura. El conjunto del oeste santafesino mostró personalidad para superar momentos difíciles y mantenerse siempre entre los primeros lugares. Hoy depende exclusivamente de su rendimiento para intentar quedarse con un título histórico.
Sanjustino nunca dejó de ser candidato. Pese a haber quedado momentáneamente detrás de los punteros, el Matador ganó partidos fundamentales y llega con todas las ilusiones intactas. Además, tendrá un factor que puede resultar determinante: enfrentará como local a La Perla en una verdadera final anticipada.
En cuanto a Sportivo Guadalupe, la diferencia es mayor, pero mientras existan posibilidades matemáticas seguirá luchando. El equipo sabe que necesita ganar todo lo que queda y esperar una combinación de resultados favorable.
El camino que le queda a cada candidato
El calendario también jugará un papel determinante en la definición. Colón de San Justo tendrá una agenda exigente. En la próxima jornada deberá visitar a Newell's Old Boys, un rival siempre complicado en barrio Roma. Luego será local frente a Cosmos FC, antes de cerrar el torneo como visitante frente a Las Flores II.
La Perla del Oeste comenzará esta recta final recibiendo a Colón de Santa Fe, posteriormente afrontará uno de los partidos más importantes del campeonato cuando visite a Sanjustino, y concluirá el Apertura jugando en su estadio frente a Ateneo Inmaculada.
Precisamente ese encuentro entre La Perla y Sanjustino aparece como uno de los compromisos más esperados de la temporada. Dependiendo de los resultados previos, podría transformarse en una auténtica final por el campeonato, ya que enfrentará a dos equipos que llegan separados por apenas dos puntos.
Sanjustino, antes de ese duelo decisivo, deberá visitar a Ciclón Racing, otro rival que siempre se hace fuerte en su cancha. Después recibirá al líder La Perla y finalmente cerrará el certamen visitando a la Universidad Nacional del Litoral, otro compromiso de alta exigencia.
Por su parte, Sportivo Guadalupe tendrá que visitar a Ciclón Norte en Cayastá, luego recibirá a Newell's Old Boys y terminará el torneo enfrentando como visitante a Ciclón Racing.
Cada uno de estos encuentros tendrá un enorme valor. Ya no habrá margen para errores. Un triunfo puede significar mantenerse en la pelea, mientras que una derrota podría resultar determinante en la carrera hacia el campeonato.
Los antecedentes de este Apertura demuestran que ningún partido fue sencillo. Los equipos de mitad de tabla también lograron resultados importantes y más de una vez complicaron a los candidatos. Esa realidad aumenta aún más la expectativa de cara a las tres jornadas finales.
Además, la presión propia de una definición suele modificar el desarrollo de los encuentros. La experiencia, la personalidad y la capacidad para manejar los momentos decisivos serán aspectos fundamentales para quienes aspiran a levantar el trofeo.
El Apertura 2026 ha sido uno de los torneos más parejos de los últimos años. Hubo cambios permanentes en la cima de la tabla, equipos que sorprendieron con grandes campañas y un nivel competitivo que mantuvo el interés del campeonato hasta esta instancia decisiva.
Ahora llegó el momento de la verdad. Restan únicamente nueve puntos por disputar y cuatro equipos mantienen viva la ilusión, aunque tres de ellos aparecen claramente mejor posicionados para quedarse con la corona.
Colón de San Justo intentará sostener el liderazgo y confirmar su gran campaña. La Perla buscará escribir una de las páginas más importantes de su historia deportiva. Sanjustino quiere aprovechar cualquier oportunidad para volver a festejar un campeonato, mientras que Sportivo Guadalupe no renuncia al sueño de protagonizar una remontada histórica.
Todo está preparado para un cierre apasionante. Las próximas tres fechas prometen emociones, tensión y fútbol del mejor nivel. El margen de error desapareció y cada pelota comenzará a valer un campeonato.
La Liga Santafesina de Fútbol entra en la recta final de un Apertura que todavía no tiene dueño. Con tres fechas por delante, cuatro equipos llegan con ilusiones, tres aparecen como grandes favoritos y un campeonato entero espera conocer al equipo que logre imponerse en un desenlace que promete mantenerse abierto hasta el último minuto de la temporada.