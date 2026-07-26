Colón se enrenta este domingo por la 22° fecha de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA ante Chaco For Ever.
Colón se enfrenta a Chaco For Ever en el Brigadier
El Sabalero busca seguir prendido arriba ante el Albinegro que quiere salir del fondo. El encuentro tiene lugar por la fecha 22 de la zona A de la segunda división del fútbol argentino.
El encuentro se disputa desde las 15:30 horas en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe con transmisión del streaming oficial LPF Play.
Minuto a minuto
El árbitro
Javier Delbarba será el árbitro principal del partido, secundado por Juan Pablo Milenaar y Federico García, en tanto que Facundo Rojas Casal oficiará de cuarto juez.
Ganar y esperar
Al equipo de Medrán le sirve solo uno de los tres resultados posibles frente a los chaqueños, que increíblemente le ganaron a Colón uno de los tres partidos de toda la temporada de ascenso, están últimos y en descenso. Con apenas 16 unidades, Chaco For Ever es el peor de la categoría, sumando las dos zonas, aunque repuntó con el reciente arribo de Cravero como nuevo DT. Pase lo que pase en el cruce del puntero Ferro (43) en su visita a Deportivo Morón (35), que es el otro escolta, el Sabalero necesita dejar los tres puntos en el Cementerio de los Elefantes para seguir ahí arriba.
Bajas obligadas
Medrán se ve obligado a cambiar el once titular. Primero, por la suspensión de Leandro Allende, cuyo puesto en el lateral izquierdo será reemplazado por Gabriel Risso Patrón.
La segunda modificación será de peso: Ignacio Lago quedó marginado por una infección en la herida de la operación que le realizaron en una de sus muñecas, por lo que Franco García se impone como su reemplazante en el ataque.
Cómo llega cada uno
Colón viene de caer por 2 a 0 ante Ferro en condición de visitante por la 21° fecha de la zona A.
Por el lado de Chaco For Ever, su partido ante San Miguel debía ser disputado el pasado lunes, pero fue suspendido por AFA ante la posibilidad de realizar festejos por la Selección Argentina.