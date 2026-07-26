Colón se enfrenta a Chaco For Ever en el Brigadier

Al equipo de Medrán le sirve solo uno de los tres resultados posibles frente a los chaqueños, que increíblemente le ganaron a Colón uno de los tres partidos de toda la temporada de ascenso, están últimos y en descenso. Con apenas 16 unidades, Chaco For Ever es el peor de la categoría, sumando las dos zonas, aunque repuntó con el reciente arribo de Cravero como nuevo DT. Pase lo que pase en el cruce del puntero Ferro (43) en su visita a Deportivo Morón (35), que es el otro escolta, el Sabalero necesita dejar los tres puntos en el Cementerio de los Elefantes para seguir ahí arriba.