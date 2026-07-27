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Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la fecha 22

La jornada terminó con movimientos en los primeros puestos de ambas zonas. Colón perdió ante Chaco For Ever, Atlanta quedó segundo y también jugaron Ferro, Gimnasia de Jujuy y Temperley.

Colón cayó por la mínima ante Chaco For Ever. Foto: Manuel Fabatía.Colón cayó por la mínima ante Chaco For Ever. Foto: Manuel Fabatía.
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La fecha 22 de la Primera Nacional de la AFA se completó con cambios importantes en la pelea por los primeros puestos. Atlanta cayó ante Almagro y escaló hasta la segunda posición de su zona, mientras Gimnasia de Jujuy y Temperley también sumaron puntos importantes en la lucha por la clasificación.

Colón perdió 1-0 ante Chaco For Ever en el estadio Brigadier López y quedó tercero de la Zona A con 35 unidades. Ferro, puntero, cayó 4-0 contra Morón. Por su parte, Atlético Rafaela venció 1-0 a Nueva Chicago y se metió en el reducido. Patronato no repunta, volvió a caer y se hunde en el área de descenso.

Así está la tabla de la Primera Nacional

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