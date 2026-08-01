Quejas en Unión

Madelón: “El VAR cobró un 'penalito'”

Tanto Malcorra como el entrenador rojiblanco, se refirieron a la jugada que le abrió el camino a Gimnasia para quedarse con los tres puntos. Malcorra dijo que el partido fue “raro” y que “no solo no merecimos perder, merecimos ganar”.