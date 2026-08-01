Madelón pudo contar con cuatro de las seis caras nuevas que tiene el plantel, hacienda la excepción en la ausencia de Matías Rocha porque fue el último en sumarse, pero no se llegó a tiempo con Mauro Luna Diale, que iba a ser titular y se había acoplado muy bien al funcionamiento que el técnico pretende.
Madelón: “El VAR cobró un 'penalito'”
Tanto Malcorra como el entrenador rojiblanco, se refirieron a la jugada que le abrió el camino a Gimnasia para quedarse con los tres puntos. Malcorra dijo que el partido fue “raro” y que “no solo no merecimos perder, merecimos ganar”.
Unión perdió un partido que, de haber tenido contundencia, al menos lo hubiese empatado. Y algo de eso dijo Ignacio Malcorra, uno de los debutantes luego de la habilitación que tuvieron los jugadores incorporados, salvo el citado Luna Diale.
“Nos da bronca el resultado, fue un partido raro, lo podríamos haber ganado tranquilamente y lo terminamos perdiendo. En el tiro libre, pensé que pegaba en el palo y entraba. Me voy tranquilo, igualmente, porque hoy fallamos en la definición, pero el equipo va al frente”, dijo Ignacio Malcorra luego del partido.
“Hoy no merecimos perder, al contrario, merecimos ganar. De allí la calentura. El otro día con Platense también lo jugamos de igual a igual y lo pudimos haber ganado. Los dos resultados podrían haber sido positivos”, dijo un Malcorra que le agradeció a Madelón y al club “por haberme traído otra vez a una institución que quiero mucho”.
Sobre el penal que le dio el VAR, dijo que “es muy difícil no taparse la cara cuando se viene un remate así. El árbitro nos dijo que había visto lo mismo que nosotros, pero el VAR le hizo cambiar la decisión. La reacción de Menossi fue totalmente natural”, concluyó Malcorra.
Por su parte, Leo Madelón habló en conferencia de prensa y señaló que “nosotros tuvimos 25 o 30 minutos muy buenos en el primer tiempo. Si pegábamos de entrada, capaz que los tomábamos desarmados a ellos. En el segundo tiempo nos agarraron mal parados en el segundo gol cuando, antes, pudimos empatarlo con el tiro libre de Malcorra. Después, Gimnasia, que es un equipo bravo, pudo mantener el resultado. Nosotros arriesgamos y tuvimos varios mano a mano que no aprovechamos”, dijo el entrenador rojiblanco.
“Nosotros tenemos que mantener la calma. El equipo funcionó bien durante todo el primer tiempo, jugamos con simpleza y creamos situaciones de gol. Rigamonti atajó muy bien y el palo jugó para ellos. Estamos en un proceso de cambio, porque se fueron jugadores titulares y llegaron otros que se están acoplando al equipo. Tenemos material para levantarnos”, agregó Madelón.
Respecto del penal que otorgó Loustau a instancias del VAR, dejó en claro que no estuvo de acuerdo. “Son ‘penalitos’ que no van. Soy sincero y no me gustaría tampoco que no me lo den. El penal no lo cobró el árbitro, lo cobró Delfino. Es cabeza-mano. No me pareció y estoy enojado con esa decisión, no me gustó”, dijo Madelón, quien recalcó que “Unión propone, si pegábamos primero, quizás al partido lo ganábamos nosotros porque era para cualquiera”.
Sobre el partido del jueves ante Lanús en el 15 de Abril, dijo que “es un buen equipo que quizás llegue golpeado por la eliminación de la Sudamericana. No tenemos lesionados y vamos a arrancar el lunes con todo para preparar ese partido. Solo le digo a la gente que se quede tranquila porque el equipo va a seguir respondiendo como lo hizo hasta ahora”.
Como ya se expresó, es muy posible que Luna Diale tenga la habilitación para jugar el jueves a las 19 contra Lanús en el 15 de Abril. En cuatro días, el Tate jugará dos de local, pues el lunes 10 recibirá a Central Córdoba. Dos partidos para recuperar el terreno que se perdió, sobre todo en este partido con los mendocinos que no mereció perder en el trámite, pero que resignó en el lugar en el que se definen los partidos: las áreas.