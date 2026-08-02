Instituto aprovechó las escasas oportunidades y consiguió un agónico triunfo por 1-0 ante Lanús, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Lanús.
Instituto consiguió un agónico triunfo ante Lanús por el Torneo Clausura
La “Gloria” se impuso por la mínima ante el “Granate” con un tanto de Fernando Alarcón en los últimos instantes del encuentro, válido por la tercera fecha del certamen local.
Victoria de Instituto en Lanús
El único gol del encuentro para la “Gloria” lo convirtió el defensor Fernando Alarcón, a los 47 minutos del segundo tiempo.
Con este resultado, el elenco cordobés se impuso en condición de visitante para alcanzar la cuarta ubicación del Grupo A con 6 puntos, previo al próximo duelo ante Gimnasia de Mendoza que tendrá lugar el sábado 8 de agosto desde las 21:30 por la cuarta jornada del certamen local.
En tanto, el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino, que atraviesa un difícil presente tras la reciente eliminación de la Copa Sudamericana ante Cienciano de Perú y la derrota de este domingo, deberá disputar primero su duelo pendiente por la segunda fecha del campeonato ante Unión en Santa Fe —el próximo jueves desde las 19:00— y luego visitará Córdoba para medirse ante Talleres el martes 11 del corriente mes a partir de las 21:00.
Próximos desafíos para Lanús
Un encuentro que no contó con demasiadas ocasiones de peligro y que tuvo escasas intervenciones de los arqueros, con el guardameta de Lanús Nahuel Losada un poco más participativo por las llegadas del rival, se decidió en los instantes finales del partido con un gol de Alarcón.
A los 47 minutos del segundo tiempo, el mediocampista de Instituto Gastón Lodico ejecutó un tiro de esquina que tuvo como destino la cabeza del defensor y venció las manos del guardavallas granate, a pesar de que éste llegó a desviar el balón.