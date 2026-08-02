Gimnasia le ganó a Aldosivi 2-1 en Mar del Plata con goles de Agustín Auzmendi y Agustín Colazo, y consiguió su segundo triunfo consecutivo en el torneo. El Lobo aprovechó el envión del triunfo ante River y sumó confianza en el estadio Juan B. Minella.
Gimnasia venció por 2 a 1 a Aldosivi en Mar del Plata
Con goles de Auzmendi y Colazo el Lobo se impuso ante el Tiburón en el Minella. Segundo triunfo consecutivo para los de La Plata que se prenden en la pelea del torneo.
El trámite fue parejo pero Gimnasia sacó rédito en los momentos justos: Auzmendi metió el primero de cabeza a los 40 minutos tras un centro que generó presión alta, y Colazo amplió la ventaja en el complemento con una definición entre las piernas del arquero rival. Los goles hicieron la diferencia en un partido cerrado.
Con casi 5.000 hinchas en las tribunas, el Lobo mostró oficio y consiguió el triunfo que alimenta el sueño de copas internacionales; Aldosivi, el Tiburón, descontó con un cabezazo de Nicolás Gaitán pero quedó más comprometido en la zona roja del campeonato.
En la segunda etapa Steimbach volvió a generar peligro por la banda y Pedro Silva Torrejón presionó arriba para forzar el error que terminó en el centro gol de Auzmendi; la presión colectiva y los laterales del equipo platense fueron determinantes para el segundo triunfo.
Goles con aporte de las bandas
El primero llegó tras una acción de presión alta: Silva Torrejón recuperó y asistió para que Auzmendi de cabeza marque el 1-0. Ese tanto arrancó la ventaja que luego consolidó Colazo con una definición de media distancia que dejó sin reacción al arquero.
Los dos laterales del equipo platense generaron las primeras chances claras y volvieron a complicar a la defensa de Aldosivi; la combinación entre los carrileros y los envíos al área explicaron buena parte de los goles.
Nelson Insfrán fue figura al contener intentos rivales y, pese al descuento de Gaitán, la solidez defensiva del Lobo permitió sostener la diferencia hasta el final para asegurar el triunfo consecutivo.
El Lobo avanza y el Tiburón se hunde
El triunfo le da impulso a Gimnasia La Plata en la tabla y alimenta la ilusión de clasificar a competencias internacionales, según la crónica del partido, mientras que Aldosivi quedó más comprometido en la zona roja.
Para Aldosivi, el resultado profundiza la situación delicada en la que está el equipo marplatense; la caída en el Minella aumenta la presión sobre el cuerpo técnico y deja al Tiburón cerca de las posiciones de descenso.
La derrota también pone foco en la necesidad de mejorar la solidez defensiva de Aldosivi y en la urgencia de sumar puntos en las próximas fechas para salir de la zona roja.
En lo humano, el triunfo del Lobo movilizó a casi 5.000 hinchas en Mar del Plata y dejó al club platense con una sensación de avance deportivo, mientras que Aldosivi enfrentará la obligación institucional de revertir la racha para evitar el descenso.