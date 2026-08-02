Barracas Central le ganó a Deportivo Riestra 1 a 0 en el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores y es líder ideal de la Zona "B" de la Liga Profesional de fútbol (LPF) de Primera División. con 9 puntos y la valla invicta en tres fechas.
Barracas le ganó a Riestra y es líder de su grupo
Con un gol de Gonzalo Maroni, el Guapo definió el partido en el segundo tiempo ante el Malevo.
El único gol del partido fue obra de Gonzalo Maroni, que ingresó en el segundo tiempo y fue la figura de la cancha.
Riestra, que en su último antecedente de local venía de golear a Boca Juniors, y Barracas, que en la fecha inauguración dio la nota derrotando a River Plate, en el Monumental, llegaron a este cruce entre ambos con el objetivo de confirmar un buen momento.
Dentro de este contexto, el partido se hizo dentro de un escenario previsible: chato, friccionado y muy peleado.
Partido parejo
Recién en el minuto 35 se dio la primera jugada de ataque elaborada, es decir no producto de un pelotazo o una pelota parada.
Esa acción fue para el local y lo tuvo a Nicolás Benegas recibiendo dentro del área y de cara a Marcelo Miño que desvió hacia su izquierda el remate del delantero.
En el transcurso del segundo tiempo los dos buscaron cambiar su fisonomía inicial con los ingresos del "Rayo" Tomás González en el local y Gonzalo Maroni en la visita.
La respuesta la encontró Barracas, ya que con el ex Boca Juniors sumó claridad y lucidez a su andar y pasó a ser superior.
Así, llegó al gol de la victoria tras una buena combinación entre el propio Maroni y Tomás Porra, que el primero definió con un remate cruzado y bajo.
En la próxima fecha, la número 4, los dos cruzarán con los equipos platenses. Riestra recibirá a Estudiantes el día sábado, y Barracas visitará a Gimnasia, al día siguiente
Síntesis
Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Ignacio Gariglio, Cristian Paz, Carlos Quintana, Nicolás Sansotre; Alexander Díaz, Milton Céliz, Nicolás Watson; Nicolás Benegas y Anthony Alonso. DT: Guillermo Duró.
Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Damián Ayude.
Gol en el ST: 25min Maroni (BC).
Cambios: ST 17min Tomás González (5) por Benega; 20min Gastón Campi (5) y Gonzalo Maroni (7) por Candia y Demartini; 24min Pablo Monje (4) y Braian Sánchez (4) por Watson y Alonso; 31min Maximiliano Puig por Tapia; 40min Yonatan Goitía por Sansotre; 41min Juan Barbieri y Carlos Arce por Bruera y Porra.
Árbitro: Darío Herrera.