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Barracas le ganó a Riestra y es líder de su grupo

Con un gol de Gonzalo Maroni, el Guapo definió el partido en el segundo tiempo ante el Malevo.

Con gol de Maroni, Barracas se impuso a Riestra.Con gol de Maroni, Barracas se impuso a Riestra.
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Barracas Central le ganó a Deportivo Riestra 1 a 0 en el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores y es líder ideal de la Zona "B" de la Liga Profesional de fútbol (LPF) de Primera División. con 9 puntos y la valla invicta en tres fechas.

El único gol del partido fue obra de Gonzalo Maroni, que ingresó en el segundo tiempo y fue la figura de la cancha.

Riestra, que en su último antecedente de local venía de golear a Boca Juniors, y Barracas, que en la fecha inauguración dio la nota derrotando a River Plate, en el Monumental, llegaron a este cruce entre ambos con el objetivo de confirmar un buen momento.

Dentro de este contexto, el partido se hizo dentro de un escenario previsible: chato, friccionado y muy peleado.

Partido parejo

Recién en el minuto 35 se dio la primera jugada de ataque elaborada, es decir no producto de un pelotazo o una pelota parada.

Esa acción fue para el local y lo tuvo a Nicolás Benegas recibiendo dentro del área y de cara a Marcelo Miño que desvió hacia su izquierda el remate del delantero.

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En el transcurso del segundo tiempo los dos buscaron cambiar su fisonomía inicial con los ingresos del "Rayo" Tomás González en el local y Gonzalo Maroni en la visita.

La respuesta la encontró Barracas, ya que con el ex Boca Juniors sumó claridad y lucidez a su andar y pasó a ser superior.

Así, llegó al gol de la victoria tras una buena combinación entre el propio Maroni y Tomás Porra, que el primero definió con un remate cruzado y bajo.

En la próxima fecha, la número 4, los dos cruzarán con los equipos platenses. Riestra recibirá a Estudiantes el día sábado, y Barracas visitará a Gimnasia, al día siguiente

Síntesis

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Ignacio Gariglio, Cristian Paz, Carlos Quintana, Nicolás Sansotre; Alexander Díaz, Milton Céliz, Nicolás Watson; Nicolás Benegas y Anthony Alonso. DT: Guillermo Duró.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Damián Ayude.

Gol en el ST: 25min Maroni (BC).

Cambios: ST 17min Tomás González (5) por Benega; 20min Gastón Campi (5) y Gonzalo Maroni (7) por Candia y Demartini; 24min Pablo Monje (4) y Braian Sánchez (4) por Watson y Alonso; 31min Maximiliano Puig por Tapia; 40min Yonatan Goitía por Sansotre; 41min Juan Barbieri y Carlos Arce por Bruera y Porra.

Árbitro: Darío Herrera.

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