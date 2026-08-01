Fútbol, identidad y compromiso social

La bandera del agradecimiento a la Selección comenzó su recorrido por Santa Fe

Con una emotiva jornada desarrollada en el Club Atlético Reflejos, de Empalme Graneros, en Rosario, se puso en marcha el recorrido de la bandera de agradecimiento a la Selección Argentina por distintas instituciones de la provincia. La iniciativa, impulsada junto al fútbol profesional, estará acompañada por la entrega de 3.000 meriendas destinadas a niños y niñas de barrios humildes, reafirmando el fuerte compromiso social del deporte.