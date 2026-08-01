El Club Atlético Reflejos, histórica institución del barrio Empalme Graneros, en la zona norte de Rosario, fue escenario del inicio de una propuesta que trasciende lo deportivo para transformarse en un verdadero gesto de integración y solidaridad.
La bandera del agradecimiento a la Selección comenzó su recorrido por Santa Fe
Con una emotiva jornada desarrollada en el Club Atlético Reflejos, de Empalme Graneros, en Rosario, se puso en marcha el recorrido de la bandera de agradecimiento a la Selección Argentina por distintas instituciones de la provincia. La iniciativa, impulsada junto al fútbol profesional, estará acompañada por la entrega de 3.000 meriendas destinadas a niños y niñas de barrios humildes, reafirmando el fuerte compromiso social del deporte.
El fútbol como puente de inclusión
La bandera de agradecimiento a la Selección Argentina, que durante la temporada recorrerá distintos estadios del país y acompañará cada jornada de la Primera División, comenzó también su camino por clubes e instituciones de la provincia de Santa Fe.
La actividad reunió a más de 200 niños y niñas que disfrutaron de una tarde diferente, cargada de emoción, juegos y un profundo sentimiento de pertenencia. La bandera simboliza el reconocimiento del pueblo argentino al seleccionado nacional, un equipo que continúa despertando orgullo e inspiración en cada rincón del país.
El presidente del Club Atlético Reflejos, Marcelo Antoneli, destacó la importancia de que una iniciativa de estas características llegue a una institución barrial, donde el deporte cumple un papel fundamental en la formación y la contención de cientos de chicos.
La jornada también estuvo acompañada por el saludo enviado por el presidente de la AFA, transmitido a través de Cristian D'Amico, un mensaje que fue recibido con entusiasmo por toda la comunidad.
Tres mil meriendas para fortalecer el rol social
El Director de Partidos de la Liga Profesional de Fútbol, Ariel Sclafani, explicó que la propuesta no se limita al recorrido de la bandera. Paralelamente se organizó la entrega de 3.000 meriendas destinadas a niños y niñas de diferentes instituciones santafesinas, especialmente aquellas que trabajan diariamente en los barrios más vulnerables.
"El alimento tiene un enorme valor porque cada niño lo disfruta como tal. El fútbol también puede tender una mano y acompañar a quienes más lo necesitan", señaló Sclafani, remarcando que el verdadero objetivo de la iniciativa es fortalecer el rol social que cumplen los clubes.
Cada merienda representa mucho más que un simple refrigerio. Es un gesto de cercanía, de acompañamiento y de reconocimiento hacia entidades que, muchas veces con enorme esfuerzo, sostienen actividades deportivas, educativas y recreativas para cientos de familias.
Desde Pasión Liga, de Diario El Litoral, se acompañará el recorrido de la bandera por toda la provincia, reflejando las historias de cada institución y mostrando cómo el sentido de pertenencia se fortalece cuando el fútbol se convierte en una herramienta de inclusión.
La jornada vivida en Rosario dejó una imagen difícil de olvidar: más de 200 chicos compartiendo una tarde de alegría, recorriendo las instalaciones del club, disfrutando de una merienda y sintiéndose protagonistas de una propuesta que une pasión, solidaridad e identidad nacional.
La bandera seguirá su camino por distintos clubes santafesinos llevando un mensaje que va mucho más allá de los resultados deportivos.
Representa el agradecimiento a una Selección que emociona a todo un país y, al mismo tiempo, pone en primer plano el valor social del fútbol, demostrando que el mayor triunfo siempre será tender una mano a quienes más lo necesitan.