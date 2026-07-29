El fútbol profesional argentino no se juega solamente durante los 90 minutos. Cada fecha representa una oportunidad para que los hinchas disfruten de una experiencia integral y puedan vivir el espectáculo desde otro lugar.
“Argentina Patea” llevó la fiesta del fútbol a Rosario Central y ahora llega al 15 de Abril
En el marco de la segunda fecha del torneo de Primera División se desarrolló una nueva jornada de “Argentina Patea”, una propuesta que busca acercar el fútbol profesional a los hinchas y generar momentos especiales en cada estadio. El Gigante de Arroyito fue escenario de una jornada que tuvo como protagonista a Rosario Central, mientras que la próxima estación será el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.
En ese contexto, y como parte de la segunda fecha del torneo de Primera División, se llevó adelante una nueva edición de “Argentina Patea”, una iniciativa que recorre los estadios del país y que tuvo como protagonista al estadio de Rosario Central.
El tradicional campeonato se convirtió nuevamente en un atractivo especial para los simpatizantes que acompañaron a la institución rosarina en su condición de local. La propuesta permitió sumar una actividad diferente a la jornada futbolística, generando un espacio de encuentro, diversión y participación alrededor de la pasión que despierta el fútbol.
La iniciativa, que busca darle un condimento especial a cada jornada, continuará en la provincia de Santa Fe. La próxima fecha tendrá como escenario al estadio 15 de Abril, la histórica casa de Unión de Santa Fe, donde el conjunto tatengue volverá a jugar ante su público.
De esta manera, la propuesta “Argentina Patea” volverá a instalarse en un estadio santafesino, permitiendo que los simpatizantes rojiblancos sean protagonistas de una experiencia que trasciende el partido y que tiene como principal objetivo celebrar la pasión por el fútbol.
Una propuesta que acerca a los hinchas
Ariel Sclafani, director de Partidos de la Liga Profesional de Fútbol, destacó la importancia de este tipo de acciones y el lindo momento que viven los simpatizantes de cada institución cuando juegan en condición de local.
En este sentido, el dirigente resaltó la posibilidad de compartir con los hinchas una jornada distinta, donde el fútbol se transforma también en un espacio de encuentro y participación. La iniciativa busca acompañar el crecimiento del espectáculo y fortalecer el vínculo entre los clubes, sus estadios y las familias que concurren cada fin de semana.
El paso por Rosario Central dejó una experiencia positiva y ahora será el turno de Unión. El 15 de Abril se prepara para recibir una nueva jornada de “Argentina Patea”, en una propuesta que promete volver a reunir a los hinchas tatengues alrededor de una actividad que tiene al fútbol como gran protagonista.
El 15 de Abril, próxima parada
Con Rosario Central como protagonista de la segunda fecha, “Argentina Patea” ya tiene definida su próxima estación. El estadio 15 de Abril será el escenario elegido para continuar con esta iniciativa cuando Unión de Santa Fe se presente en condición de local.
Así, la provincia de Santa Fe vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de las acciones que acompañan al fútbol profesional argentino. Primero fue el Gigante de Arroyito y ahora será la casa del Tatengue la que abrirá sus puertas para recibir esta propuesta.
Para los hinchas de Unión será una nueva posibilidad de disfrutar de una jornada especial, compartir con otros simpatizantes y vivir una experiencia diferente en uno de los escenarios más tradicionales del fútbol santafesino.
“Argentina Patea” continúa su recorrido y, con cada nueva fecha, suma estadios, clubes y protagonistas. El objetivo es que la pasión por el fútbol pueda disfrutarse más allá del resultado, generando momentos que queden en el recuerdo de quienes cada fin de semana hacen de las tribunas una verdadera fiesta.
En ese camino, el 15 de Abril ya espera su turno. La próxima jornada tendrá al estadio de Unión como protagonista y a sus hinchas como principales actores de una iniciativa que celebra, una vez más, la pasión por el fútbol argentino.