Fútbol Profesional en Santa Fe

“Argentina Patea” llevó la fiesta del fútbol a Rosario Central y ahora llega al 15 de Abril

En el marco de la segunda fecha del torneo de Primera División se desarrolló una nueva jornada de “Argentina Patea”, una propuesta que busca acercar el fútbol profesional a los hinchas y generar momentos especiales en cada estadio. El Gigante de Arroyito fue escenario de una jornada que tuvo como protagonista a Rosario Central, mientras que la próxima estación será el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.