Newell’s Old Boys vivió un fin de semana especial, de esos que quedan guardados en la historia de una institución. En la antesala de un nuevo compromiso por el Torneo Apertura de la Primera División de la Liga Santafesina de Fútbol.
Newell’s Old Boys encendió una nueva etapa con la inauguración de las luminarias de su estadio
En la previa del partido frente a Colón de San Justo por el Torneo Apertura de Primera División, la institución del barrio Roma presentó oficialmente su nueva iluminación en el estadio Miguel Franconieri. Una obra de infraestructura que representa un importante crecimiento para el club y que fue reconocida por la Liga Santafesina de Fútbol, con la presencia de su vicepresidente, Herbert Bassitta.
El club del barrio Roma llevó adelante el acto oficial de inauguración de las nuevas luminarias de su estadio Miguel Franconieri, una obra que significa un importante paso adelante en materia de infraestructura y que permitirá seguir fortaleciendo la vida deportiva de la institución.
La jornada tuvo un condimento especial porque la inauguración se realizó momentos antes de un partido de gran relevancia para el campeonato.
En su cancha principal, Newell’s Old Boys recibió a Colón de San Justo, uno de los equipos que pelea en los primeros puestos del certamen, pero antes de que la pelota comenzara a rodar, todas las miradas estuvieron puestas en el nuevo sistema lumínico que ya forma parte de la casa rojinegra.
La obra representa el resultado del esfuerzo y del compromiso asumido por la dirigencia y la comunidad de Newell’s Old Boys, que decidió apostar por el crecimiento institucional y afrontar una inversión destinada a mejorar las condiciones de su escenario deportivo.
La nueva iluminación no solamente jerarquiza el estadio Miguel Franconieri, sino que también abre nuevas posibilidades para el desarrollo de las diferentes actividades que se realizan en la institución.
En una época en la que los clubes necesitan permanentemente mejorar sus instalaciones para acompañar el crecimiento de sus disciplinas y brindar mejores condiciones a jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, socios y familias, cada obra de infraestructura adquiere un valor trascendente.
Y en ese sentido, la nueva luminaria de Newell’s Old Boys se convierte en un motivo de orgullo para toda la comunidad del barrio Roma.
Un reconocimiento al esfuerzo institucional
El acto contó con la presencia de representantes de la dirigencia de Newell’s Old Boys y de la Liga Santafesina de Fútbol. En representación de la Casa Madre del fútbol local estuvo presente su vicepresidente, Herbert Bassitta, quien acompañó a la institución en este momento tan significativo y transmitió el reconocimiento de la Liga por la concreción de la obra.
La presencia de la Liga Santafesina sirvió para poner en valor el esfuerzo que realizan diariamente los clubes que forman parte de la competencia.
Más allá de los resultados deportivos y de la actividad que se desarrolla cada fin de semana dentro de los campos de juego, las instituciones cumplen un rol fundamental en sus comunidades y necesitan avanzar permanentemente en la mejora de sus instalaciones.
La iluminación del estadio Miguel Franconieri es, justamente, una muestra de ese crecimiento. Una inversión que demandó trabajo, planificación y compromiso, y que finalmente pudo concretarse para que Newell’s Old Boys pueda disfrutar de una infraestructura renovada y acorde a las necesidades actuales.
Bassitta destacó la importancia de acompañar a las instituciones en este tipo de acontecimientos y resaltó que las mejoras que realizan los clubes tienen un impacto positivo en todo el fútbol santafesino.
“Es un grato momento poder acompañar a esta institución en la iluminación de la cancha principal. Los clubes están mejorando y eso le hace muy bien al fútbol de la Liga Santafesina en general”, expresó el vicepresidente de la Liga Santafesina de Fútbol durante el acto.
Las palabras del dirigente reflejaron el espíritu de una jornada en la que el protagonismo estuvo puesto en el crecimiento institucional. Porque cada nuevo proyecto que se concreta en un club representa también una mejora para el conjunto del fútbol liguista, que encuentra en sus instituciones la base fundamental para sostener y proyectar su actividad.
Más luz para seguir creciendo
La inauguración de las nuevas luminarias llega en un momento importante para Newell’s Old Boys, que continúa trabajando para consolidar su presente y construir mejores condiciones para su futuro.
La cancha principal del estadio Miguel Franconieri cuenta ahora con una nueva infraestructura lumínica que permitirá optimizar el desarrollo de los encuentros y actividades deportivas, además de aportar una mejora sustancial al escenario donde el club desarrolla buena parte de su identidad.
Para la institución del barrio Roma, este logro representa mucho más que la instalación de nuevas luces.
Es la consecuencia de una decisión dirigencial y de un proyecto que busca seguir dotando al club de herramientas para crecer. En cada rincón de las instituciones liguistas existen historias de esfuerzo similares, con dirigentes, colaboradores, socios y familias que trabajan para que los clubes puedan avanzar.
En ese camino, las obras de infraestructura ocupan un lugar fundamental. Son inversiones que quedan, que perduran en el tiempo y que benefician a las generaciones presentes y futuras.
La nueva iluminación del estadio Miguel Franconieri se incorpora así al patrimonio de Newell’s Old Boys y se convierte en un nuevo capítulo dentro de la historia de una institución con fuerte arraigo en el barrio Roma.
El reconocimiento de la Liga Santafesina también permitió poner en valor ese esfuerzo. La Casa Madre acompañó a la institución a través de su vicepresidente, destacando el compromiso de los clubes que deciden invertir y mejorar sus escenarios deportivos.
La inauguración tuvo, además, el marco ideal: una jornada de fútbol de Primera División, con Newell’s Old Boys siendo local ante uno de los protagonistas del Torneo Apertura.
La competencia deportiva fue el motivo que reunió nuevamente a la familia liguista, pero antes del partido hubo tiempo para celebrar un logro institucional que trasciende los noventa minutos.
Así, mientras las nuevas luces comenzaban a formar parte del paisaje del Miguel Franconieri, Newell’s Old Boys daba otro paso en su camino de crecimiento. Una obra que habla de presente, pero también de futuro; de la decisión de invertir en la casa propia y de seguir generando mejores condiciones para todos aquellos que forman parte de la vida cotidiana del club.
El fútbol de la Liga Santafesina necesita de clubes fuertes, activos y con capacidad para proyectarse. Cada mejora en sus instalaciones es una señal positiva y una muestra de que, detrás de cada partido, existe un enorme trabajo institucional.
En ese sentido, Newell’s Old Boys encendió sus nuevas luminarias y celebró una obra que ilumina no solamente su cancha principal, sino también el camino que la institución decidió transitar para continuar creciendo.