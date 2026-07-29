Liga Santafesina

Newell’s Old Boys encendió una nueva etapa con la inauguración de las luminarias de su estadio

En la previa del partido frente a Colón de San Justo por el Torneo Apertura de Primera División, la institución del barrio Roma presentó oficialmente su nueva iluminación en el estadio Miguel Franconieri. Una obra de infraestructura que representa un importante crecimiento para el club y que fue reconocida por la Liga Santafesina de Fútbol, con la presencia de su vicepresidente, Herbert Bassitta.