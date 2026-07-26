Colón de San Justo y La Perla del Oeste volvieron a ganar y, con 46 puntos, quedaron como únicos punteros del Apertura, Copa Sanatorio Garay, cuando solamente restan dos fechas para el final. Sanjustino empató ante Ciclón Racing y quedó a cuatro unidades de la cima.
Los líderes no aflojan y la definición quedó al rojo vivo
Colón SJ y La Perla volvieron a ganar y, con 46 puntos, quedaron como únicos punteros del Apertura, Copa Sanatorio Garay, cuando solamente restan dos fechas para el final. Sanjustino empató ante Ciclón Racing y quedó a cuatro unidades de la cima.
El próximo capítulo tendrá un duelo que puede ser decisivo: La Perla visitará al conjunto de Sanjustino y Colón de San Justo espera por Cosmos.
La recta final del campeonato de Primera A de la Liga Santafesina de Fútbol promete emociones fuertes. Con la disputa de la decimonovena fecha del Apertura José Luis Burtovoy, Copa Sanatorio Garay, Colón de San Justo y La Perla del Oeste ratificaron su condición de protagonistas y se mantienen firmes en lo más alto de la tabla.
Ambos equipos consiguieron triunfos importantes y alcanzaron los 46 puntos, quedando como únicos líderes del certamen cuando solamente quedan seis unidades en juego.
La jornada había comenzado el viernes por la noche con las victorias de los dos punteros, que no dejaron pasar la oportunidad de meter presión en la definición.
Este sábado se completó la fecha con los nueve encuentros restantes, entre los que se destacó el empate de Sanjustino frente a Ciclón Racing, resultado que le permitió al equipo de San Justo sumar una unidad, aunque ahora quedó a cuatro puntos de los líderes.
Con dos fechas por delante, la lucha por el campeonato tiene a dos equipos separados por una diferencia mínima en el calendario, mientras que Sanjustino todavía conserva posibilidades matemáticas.
El próximo fin de semana puede ser determinante, ya que La Perla del Oeste tendrá que visitar justamente a Sanjustino, en uno de los partidos más esperados de la vigésima fecha.
Colón de San Justo ganó en barrio Roma
El conjunto dirigido por Mauricio Chiementín volvió a demostrar su fortaleza en el tramo decisivo del campeonato. Colón de San Justo se impuso como visitante ante Newell’s Old Boys por 3 a 2 y alcanzó los 46 puntos, manteniéndose en la cima de la clasificación junto a La Perla.
El encuentro tuvo todos los condimentos de un partido de campeonato. El elenco rojinegro se puso en partido con los goles de Tobías Molina y Brian Rego, pero el líder encontró respuestas para quedarse con una victoria fundamental.
Maximiliano Osurak, en dos oportunidades, y Francisco Ortega fueron los encargados de marcar para el conjunto de San Justo, que volvió a sumar de a tres en una instancia en la que cada punto tiene un valor enorme.
El triunfo le permitió a Colón sostener su posición privilegiada y llegar a las dos últimas fechas dependiendo de sí mismo. Ahora tendrá dos compromisos que pueden definir su suerte: primero recibirá a Cosmos FC y luego cerrará el campeonato como visitante frente a Las Flores II.
La Perla del Oeste, por su parte, también cumplió con su objetivo y se quedó con un triunfo por la mínima diferencia ante Colón de Santa Fe. Fue 1 a 0 para el conjunto del oeste, gracias al tanto convertido por Fernando Márquez.
El equipo que conduce Andrés Formento sumó tres puntos de enorme importancia y también llegó a los 46, compartiendo la primera posición con Colón de San Justo. La Perla tendrá ahora por delante una verdadera final anticipada, porque en la próxima jornada deberá viajar para enfrentarse con Sanjustino, uno de sus perseguidores directos.
El cierre del campeonato también será de máxima exigencia. En la última fecha, La Perla del Oeste recibirá a Ateneo Inmaculada, en un partido que podría tener el título en juego.
Sanjustino no pudo acercarse
El otro equipo que todavía mantiene posibilidades de alcanzar la corona es Sanjustino, que en esta oportunidad no pudo sumar de a tres. En el 8 de Enero, Ciclón Racing y el conjunto dirigido por Marcelo Molina igualaron 2 a 2.
Lautaro Obregón marcó por duplicado para el elenco local, mientras que Nehemías González convirtió los dos tantos de Sanjustino. El empate dejó al conjunto rojiblanco con 42 puntos, cuatro por debajo de los líderes y con seis unidades todavía en disputa.
La ecuación es clara: Sanjustino necesita ganar sus dos partidos restantes y esperar resultados favorables de los punteros. Pero, además, tendrá la posibilidad de ser juez directo de la definición, ya que en la próxima jornada recibirá a La Perla del Oeste. Luego, en el cierre del campeonato, visitará a Universidad.
En los restantes encuentros de la fecha, Sportivo Guadalupe logró una importante victoria por 3 a 1 ante Ciclón Norte. Gerónimo Vega abrió el marcador para el local, mientras que Lucas Serrano, Francisco Serrano y Mauricio Kinkela dieron vuelta el resultado para el conjunto de Guadalupe.
Deportivo Nobleza se impuso 1 a 0 sobre Juventud Unida con gol de Matías Mena, mientras que La Salle Jobson consiguió un contundente triunfo por 3 a 0 en su visita a Universidad. Gerónimo Buttera, Manuel Velázquez y Lázaro Marino marcaron para el ganador.
En otro de los partidos de la jornada, Gimnasia y Esgrima y Unión igualaron sin goles. Academia AC cayó como local por 2 a 1 ante Nacional. Valentín Miño marcó para el dueño de casa, mientras que Mirko Mansilla y Leonardo Fernández anotaron para la visita.
Ateneo Inmaculada consiguió una valiosa victoria por 1 a 0 ante Náutico El Quillá, con gol de Nicolás Abasolo. Por su parte, Las Flores II y Cosmos FC no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0.
Finalmente, Independiente protagonizó una de las goleadas de la fecha al derrotar por 6 a 0 a Deportivo Santa Rosa. Bruno Carabajal, en dos oportunidades, Fabricio Antivero, Gabriel Santos, Rodrigo Rolón y Nicolás Albornoz marcaron los goles del contundente triunfo.
La tabla tiene a Colón de San Justo y La Perla del Oeste en lo más alto, ambos con 46 puntos, mientras que Sanjustino suma 42. Con seis unidades por jugar, el campeonato entra en su etapa más apasionante.
Dos fechas, seis puntos y un duelo decisivo
El calendario de las últimas dos jornadas parece preparado para una definición cargada de tensión. Colón de San Justo será local de Cosmos FC en la próxima fecha, mientras que La Perla del Oeste visitará a Sanjustino.
Será un choque trascendental para las aspiraciones de ambos y, al mismo tiempo, una oportunidad para que Colón de San Justo pueda sacar ventaja en caso de conseguir un nuevo triunfo.
En la última jornada, La Perla recibirá a Ateneo Inmaculada y Colón de San Justo visitará a Las Flores II. Sanjustino, en tanto, deberá viajar para enfrentar a Universidad.
La pelea por el título está más abierta que nunca. Colón de San Justo y La Perla del Oeste comparten la cima con 46 unidades y saben que tienen el campeonato al alcance de la mano. Sanjustino, con 42, necesita una combinación de resultados para soñar con el festejo.
La próxima fecha será, sin dudas, una de las más importantes del Apertura 2026. El líder Colón buscará mantener su marcha ganadora, mientras La Perla y Sanjustino protagonizarán un enfrentamiento que puede cambiar el rumbo de la definición.
La Liga Santafesina se prepara para vivir dos jornadas finales de máxima intensidad, con tres equipos todavía en carrera y un título que comienza a buscar dueño.