Liga Santafesina de Fútbol

Los líderes no aflojan y la definición quedó al rojo vivo

Colón SJ y La Perla volvieron a ganar y, con 46 puntos, quedaron como únicos punteros del Apertura, Copa Sanatorio Garay, cuando solamente restan dos fechas para el final. Sanjustino empató ante Ciclón Racing y quedó a cuatro unidades de la cima.