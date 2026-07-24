Torneo de Fútbol juvenil

Nuestros pibes están listos para el provincial de Reconquista y Avellaneda

La Selección Sub 15 de la Liga Santafesina de Fútbol ya está en camino al norte provincial para afrontar el Torneo Provincial de Selecciones de Liga, organizado por la Federación Santafesina. El equipo conducido por Darío Cabrol debutará este viernes ante la Liga Verense y durante el fin de semana completará la fase clasificatoria frente a Ceresina y Rafaelina. El gran objetivo será alcanzar la Copa de Oro y buscar el pasaporte a la Etapa Nacional.