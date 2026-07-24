La ilusión ya está en marcha. La Selección Sub 15 de la Liga Santafesina de Fútbol emprendió este viernes, a primera hora, el viaje rumbo al norte de la provincia de Santa Fe para participar del Torneo Provincial de Selecciones de Liga, una competencia que reunirá a los jóvenes talentos de distintas ligas afiliadas a la Federación Santafesina.
Nuestros pibes están listos para el provincial de Reconquista y Avellaneda
La Selección Sub 15 de la Liga Santafesina de Fútbol ya está en camino al norte provincial para afrontar el Torneo Provincial de Selecciones de Liga, organizado por la Federación Santafesina. El equipo conducido por Darío Cabrol debutará este viernes ante la Liga Verense y durante el fin de semana completará la fase clasificatoria frente a Ceresina y Rafaelina. El gran objetivo será alcanzar la Copa de Oro y buscar el pasaporte a la Etapa Nacional.
Los pibes de Santa Fe pasaron la noche en el hotel del Predio Nery Alberto Pumpido, donde se concentraron y compartieron las últimas horas antes de iniciar el viaje.
Con la ilusión intacta, el bolso preparado y el sueño de representar de la mejor manera a la Liga Santafesina, la delegación partió rumbo a Reconquista y Avellaneda, ciudades que durante todo el fin de semana serán escenario de una verdadera fiesta del fútbol formativo.
El certamen se desarrollará desde este viernes y hasta el domingo y tendrá como principal objetivo deportivo la consagración del campeón provincial, aunque también habrá un premio mayor en juego.
El campeón de la Copa de Oro obtendrá el derecho a disputar un encuentro clasificatorio para acceder a la Etapa Nacional, frente al ganador del torneo correspondiente a la sede Centro Norte.
Más allá de los resultados y de la competencia, será una oportunidad única para que los jóvenes futbolistas santafesinos puedan compartir una experiencia diferente, conocer nuevos rivales y defender los colores de la Liga en uno de los torneos más importantes del calendario provincial.
Un formato que no permite descuidos
La competencia se disputará bajo el sistema de zonas. Cada grupo estará integrado por cuatro selecciones, que se enfrentarán todos contra todos, a una sola rueda, en busca de los primeros lugares de la clasificación.
La Liga Santafesina integrará la Zona B junto a las representaciones de las ligas Ceresina, Rafaelina y Verense. En tanto, la Zona A estará conformada por la Liga local Reconquistense, la Liga Esperancina, la Liga Ocampense y la Liga Paivense.
Al finalizar la primera etapa, los dos primeros de cada grupo accederán a la Copa de Oro. Allí se disputarán las semifinales, donde los equipos que terminen en la primera posición de sus respectivas zonas se medirán con los que finalicen segundos.
Por su parte, los seleccionados que culminen en los puestos tercero y cuarto de cada grupo continuarán su participación en la Copa de Plata, manteniendo así la posibilidad de seguir compitiendo y disfrutando de una experiencia que seguramente quedará grabada en la memoria de cada uno de los protagonistas.
La Selección Santafesina sabe que tendrá por delante una exigente fase inicial, con tres partidos en poco más de 24 horas. Por eso, la concentración, el compañerismo y la capacidad para afrontar cada encuentro serán fundamentales para avanzar en el torneo y mantener vivo el sueño de llegar a la definición.
El fixture y los 18 convocados
El debut de la Liga Santafesina será este viernes 24 de julio, a partir de las 15, frente a la Liga Verense. El encuentro se disputará en el estadio 10 de Enero del Club Atlético Adelante de Reconquista.
La actividad continuará el sábado 25. A las 10.30, nuevamente en el estadio 10 de Enero, el seleccionado santafesino se enfrentará con la Liga Ceresina. El mismo sábado, pero desde las 16.30, llegará el tercer compromiso de la fase de grupos ante la Liga Rafaelina, en el estadio del Club Atlético Tigre de Avellaneda.
Con tres partidos programados en un corto lapso de tiempo, el desafío será mayúsculo. Cada minuto en cancha tendrá un valor especial y cada punto será determinante para definir el futuro del equipo en la competencia.
El seleccionado de la Liga Santafesina estará conducido por Darío Cabrol, quien tendrá como colaboradores dentro del cuerpo técnico a Nicolás Cabrol, Juan Recalde y Horacio Herrera. Gustavo Ferroglio será el Director de Selecciones y responsable de la delegación durante la participación en este importante compromiso provincial.
Los 18 futbolistas convocados para representar a la Liga Santafesina son Xavier Sequeira, Román Gianastacio, Darién Díaz, Joaquín Aramayo, Bastian Muro, Bautista Fontana, José Pighín, Joaquín Ledesma, Lorenzo Acevedo, Mateo Varisco, Bastian Bosisio, Bautista Perren, Santino Milesi, Axel Baucheri, Joaquín Wanlesberg, Nicolás González, Tomás Gómez y Máximo Páez.
Ellos son los protagonistas de una nueva historia que comienza a escribirse en el fútbol formativo de la Liga Santafesina. Son nuestros pibes, los que entrenaron, soñaron y se prepararon para este momento. Ahora llegó la hora de disfrutar, competir y representar con orgullo a Santa Fe.
Desde Reconquista y Avellaneda, la pelota comenzará a rodar para darle vida a un torneo que reunirá a las futuras promesas del fútbol santafesino. Para los chicos será mucho más que una competencia: será aprendizaje, amistad, compañerismo y la posibilidad de vestir una camiseta que representa a todos los clubes que forman parte de nuestra Liga.
El deseo es que cada partido sea una celebración, que cada familia acompañe desde donde esté y que nuestros jugadores disfruten cada instante de esta experiencia.
¡Vamos, pibes! ¡A dejar todo en la cancha, a jugar con alegría y a defender estos colores con orgullo! Que sea una fiesta del fútbol.