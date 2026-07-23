Ligas regionales

La Liga Paranaense de Fútbol reinaugura su histórica sede con un acto institucional

La Liga Paranaense de Fútbol vivirá una jornada histórica este viernes 24 de julio, cuando desde las 19 reinaugure oficialmente su renovada sede de calle Córdoba 53, en un acto que reunirá a dirigentes del fútbol argentino, autoridades provinciales y municipales, representantes de federaciones y Ligas de la Región Litoral Sur, además de clubes afiliados e invitados especiales.