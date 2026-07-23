La Copa Concejo 0.0% continúa avanzando en su recorrido y, con cada partido, crece la expectativa por conocer a los equipos que seguirán en carrera.
Ateneo y El Quillá siguen en carrera y avanzaron a los octavos de la Copa Concejo 0.0%
El certamen organizado por la Liga Santafesina de Fútbol, el Concejo Municipal de Santa Fe y CCU tuvo una nueva semana de acción con dos cruces correspondientes a los dieciseisavos de final. Ateneo Inmaculada eliminó a Belgrano de Coronda por penales, luego de un espectacular empate 4 a 4, mientras que Náutico El Quillá derrotó 2 a 1 a El Cadi y también se metió entre los 16 mejores del torneo.
El certamen que organizan de manera conjunta la Liga Santafesina de Fútbol, el Concejo Municipal de Santa Fe y CCU volvió a tener actividad durante esta semana, con dos encuentros que enfrentaron a representantes de Primera y Segunda División.
En ambos casos hubo emociones, goles y finales abiertos hasta el último minuto.
Ateneo Inmaculada y Náutico El Quillá consiguieron superar sus respectivos compromisos y ahora ya piensan en los octavos de final, instancia en la que buscarán seguir avanzando en una competencia que reúne a clubes de diferentes categorías y les permite medirse en un escenario distinto al habitual.
En la noche del martes, el predio Nery Alberto Pumpido fue escenario de un verdadero partidazo. Ateneo Inmaculada y Belgrano de Coronda protagonizaron un encuentro de alto vuelo futbolístico que terminó con un increíble empate 4 a 4 durante el tiempo reglamentario.
El marcador reflejó la intensidad de un partido en el que ninguno de los dos equipos estuvo dispuesto a regalar nada. Ateneo encontró en Francisco Loyarte, Conrado Peralta Pino, en dos oportunidades, y Martín Vicario a sus hombres de gol.
Por el lado de Belgrano, Gastón Bravo, Lúcio Monti y Brian Acosta se anotaron en el marcador, mientras que el cuarto tanto del conjunto corondino llegó a través de un gol en contra de Matías Heredia.
El empate llevó la definición directamente a los penales, donde Ateneo Inmaculada mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose por 4 a 2. Así, el conjunto de Primera División logró quedarse con una clasificación sufrida y emocionante, después de una noche en la que ambos equipos dejaron todo dentro de la cancha.
El elenco colegial, dirigido por Agustín Oliver, ya tiene la mirada puesta en la próxima instancia. En los octavos de final deberá enfrentarse al vencedor del cruce entre Gimnasia y Esgrima y Los Canarios, por lo que aguardará la resolución de ese enfrentamiento para conocer a su próximo rival.
El Tiburón pegó en el momento justo
La actividad de la Copa Concejo 0.0% continuó este miércoles con otro duelo entre equipos de distintas categorías. En esta oportunidad, Náutico El Quillá, representante de Primera División, se midió con El Cadi, uno de los protagonistas de la Segunda División.
El partido tuvo un desarrollo parejo y recién en el tramo final el equipo del Parque del Sur pudo marcar la diferencia. El Quillá se impuso por 2 a 1 y consiguió el boleto para los octavos de final de la competencia.
Nicolás González y Facundo Balbastro fueron los encargados de convertir para el conjunto conducido por Martín Mazzoni, que tuvo que trabajar intensamente para quedarse con una victoria que le permitió continuar en el torneo.
Para El Cadi, en tanto, descontó Lautaro Escobar, quien recientemente recibió un reconocimiento por parte del Concejo Municipal de Santa Fe tras haber sido uno de los goleadores de la Segunda División durante la temporada 2025.
El conjunto de El Cadi dejó una buena imagen y estuvo cerca de llevar el partido hasta una definición más ajustada, pero finalmente el Tiburón consiguió sostener la ventaja y celebró una clasificación importante.
Ahora, Náutico El Quillá tendrá por delante un nuevo desafío en los octavos de final. Allí se encontrará con un vecino conocido: Nacional, que llega a esta instancia después de haber eliminado a Las Flores II.
De esta manera, la Copa Concejo 0.0% continúa escribiendo su historia y empieza a entrar en una etapa decisiva.
Ateneo Inmaculada y Náutico El Quillá ya están entre los 16 mejores y esperan seguir avanzando en un torneo que vuelve a reunir a instituciones de Primera y Segunda División, generando cruces atractivos y permitiendo que cada partido se convierta en una oportunidad para soñar con llegar hasta las instancias finales.
La competencia sigue su marcha y los equipos que continúan en carrera saben que, a partir de ahora, cada detalle tendrá un valor especial.
En una copa donde no hay margen para el error y donde una tarde o una noche pueden quedar en la memoria de toda una institución, Ateneo y El Quillá ya dieron un paso más. Los dos representantes de Primera División celebraron sus respectivas clasificaciones y ahora esperan por nuevos desafíos en el camino hacia la definición del certamen.
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