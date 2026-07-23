Liga Santafesina de Fútbol

Ateneo y El Quillá siguen en carrera y avanzaron a los octavos de la Copa Concejo 0.0%

El certamen organizado por la Liga Santafesina de Fútbol, el Concejo Municipal de Santa Fe y CCU tuvo una nueva semana de acción con dos cruces correspondientes a los dieciseisavos de final. Ateneo Inmaculada eliminó a Belgrano de Coronda por penales, luego de un espectacular empate 4 a 4, mientras que Náutico El Quillá derrotó 2 a 1 a El Cadi y también se metió entre los 16 mejores del torneo.