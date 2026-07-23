Torneo Apertura 2026

Los líderes adelantan sus compromisos y van por otra jornada clave

Colón de San Justo y La Perla del Oeste, que comparten la cima del campeonato, jugarán este viernes por la noche sus respectivos encuentros correspondientes a la decimonovena fecha del Apertura. El equipo de Andrés Formento recibirá a Colón de Santa Fe en Recreo, mientras que el conjunto de San Justo visitará a Newell's Old Boys en barrio Roma. La jornada se completará el sábado con nueve partidos.