La recta final del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de la Liga Santafesina de Fútbol comienza a entregar capítulos decisivos.
Los líderes adelantan sus compromisos y van por otra jornada clave
Colón de San Justo y La Perla del Oeste, que comparten la cima del campeonato, jugarán este viernes por la noche sus respectivos encuentros correspondientes a la decimonovena fecha del Apertura. El equipo de Andrés Formento recibirá a Colón de Santa Fe en Recreo, mientras que el conjunto de San Justo visitará a Newell's Old Boys en barrio Roma. La jornada se completará el sábado con nueve partidos.
Con la competencia ingresando en sus últimas fechas y la lucha por el título cada vez más apasionante, los dos equipos que actualmente comparten el liderazgo tendrán acción anticipada este viernes, en el marco de la decimonovena jornada del certamen.
Colón de San Justo y La Perla del Oeste afrontarán compromisos importantes, con la responsabilidad de defender el lugar de privilegio que ocupan en la tabla de posiciones.
Ambos llegan a esta instancia con el objetivo de seguir sumando y mantener viva la ilusión de quedarse con el campeonato, en una definición que promete ser emocionante hasta las últimas fechas.
La actividad comenzará este viernes 24 de julio, cuando desde las 21, en el estadio de barrio El Jardín, La Perla del Oeste reciba a Colón de Santa Fe.
El encuentro tendrá como escenario la cancha del conjunto de Recreo y será una nueva oportunidad para el elenco conducido por Andrés Formento de ratificar su gran presente y continuar en lo más alto de la clasificación.
Previamente, desde las 19, se disputará el encuentro correspondiente a la categoría Reserva, que servirá como aperitivo del duelo principal. La Perla buscará hacer valer su condición de local ante un Colón santafesino que intentará sumar fuera de casa y complicar las aspiraciones del conjunto anfitrión.
El líder tendrá enfrente a un rival que siempre representa una exigencia importante y que buscará dar el golpe en territorio recreíno. Para La Perla, en cambio, cada punto adquiere un valor especial en este tramo de la competencia, donde ya no hay margen para dejar unidades en el camino.
La ilusión de Colón de San Justo se traslada a barrio Roma
También este viernes, pero en barrio Roma, Colón de San Justo visitará a Newell's Old Boys. El partido se jugará desde las 21 en el estadio Miguel Franconieri y tendrá como previa el encuentro de Reserva, que comenzará a las 19.
El conjunto de San Justo llega a esta decimonovena fecha con la misma cantidad de puntos que La Perla del Oeste, por lo que buscará conseguir un resultado positivo que le permita continuar en la cima del campeonato.
El desafío será fuera de casa, ante un Newell's que intentará hacerse fuerte ante su gente y sumar tres puntos de gran importancia.
La jornada tendrá además un condimento especial para la institución de barrio Roma, ya que en ocasión del encuentro ante Colón de San Justo se llevará a cabo la inauguración de las renovadas luminarias de su estadio.
De esta manera, la noche tendrá un significado especial para toda la familia de Newell's Old Boys, que podrá disfrutar de una nueva mejora en su escenario deportivo.
Para Colón de San Justo, la misión será estrictamente deportiva: mantener el liderazgo y seguir alimentando el sueño de conquistar el Apertura.
En un torneo que ha mostrado una marcada paridad en los puestos de vanguardia, cada partido se convierte en una verdadera final y cada punto puede resultar determinante al momento de realizar el balance definitivo.
Los dos líderes saben que no pueden relajarse. La Perla del Oeste y Colón de San Justo comparten el primer lugar y, a medida que pasan las fechas, la presión aumenta. La pelea por el campeonato está abierta y ambos tendrán este viernes una nueva oportunidad para dar un paso importante en la búsqueda del objetivo.
El resto de la fecha se jugará el sábado
La decimonovena jornada del Apertura de Primera A se completará el sábado 25 de julio, desde las 15.30, con una programación que tendrá nueve encuentros distribuidos en distintos escenarios.
En uno de los partidos de la jornada, Ciclón Norte recibirá a Sportivo Guadalupe, mientras que Nobleza será local de Juventud Unida. Por su parte, Universidad Nacional del Litoral enfrentará a La Salle, en otro de los compromisos previstos para la tarde del sábado.
Además, Gimnasia y Esgrima será anfitrión de Unión, en un duelo que también concentrará la atención de los seguidores del campeonato. Academia Cabrera se medirá con Nacional y Ateneo recibirá a Náutico El Quillá.
La programación continuará con el encuentro que protagonizarán Ciclón Racing y Sanjustino, dos equipos que buscarán quedarse con una victoria importante para sus respectivos objetivos. Las Flores II, en tanto, jugará en condición de local frente a Cosmos.
Finalmente, Independiente se enfrentará con Deportivo Santa Rosa, en otro de los partidos que completarán la decimonovena fecha del campeonato.
Así, con dos partidos adelantados y nueve encuentros programados para el sábado, la Liga Santafesina volverá a poner en marcha una fecha que puede comenzar a marcar diferencias en la parte alta de la tabla.
Colón de San Justo y La Perla del Oeste saben que están ante una instancia decisiva y que cualquier tropiezo puede ser aprovechado por sus perseguidores.
El Apertura entra en su etapa culminante y la pelea por el título se mantiene abierta. Este viernes, los dos líderes saldrán a la cancha con la misma misión: ganar, sumar de a tres y sostenerse en la cima. Después será el turno del resto de los equipos, que buscarán protagonizar una jornada cargada de fútbol y emociones.
La pelota volverá a rodar y, con ella, se renovará la ilusión de todos los protagonistas de un campeonato que se encamina hacia una definición apasionante.