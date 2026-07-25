Liga Paranaense de Fútbol

La casa madre del fútbol paranaense volvió a abrir sus puertas

En una noche cargada de emoción, historia y reconocimiento, la Liga Paranaense de Fútbol reinauguró oficialmente su renovada sede de calle Córdoba 53. El presidente Alejandro Schneider recibió a dirigentes, autoridades, representantes del Consejo Federal de AFA, federaciones, ligas de Entre Ríos y Santa Fe, clubes afiliados, exdirigentes, exjugadores, familiares y amigos de una institución que, después de 84 años de historia y ocho años de gestión, proyecta una nueva etapa con la mirada puesta en el futuro.