La ciudad de Paraná vivió una noche que quedará guardada para siempre en la memoria del fútbol entrerriano. La Liga Paranaense de Fútbol volvió a abrir oficialmente las puertas de su histórica sede de calle Córdoba 53, ahora completamente renovada, moderna y preparada para afrontar los desafíos que vienen.
La casa madre del fútbol paranaense volvió a abrir sus puertas
En una noche cargada de emoción, historia y reconocimiento, la Liga Paranaense de Fútbol reinauguró oficialmente su renovada sede de calle Córdoba 53. El presidente Alejandro Schneider recibió a dirigentes, autoridades, representantes del Consejo Federal de AFA, federaciones, ligas de Entre Ríos y Santa Fe, clubes afiliados, exdirigentes, exjugadores, familiares y amigos de una institución que, después de 84 años de historia y ocho años de gestión, proyecta una nueva etapa con la mirada puesta en el futuro.
La reinauguración de la casa madre del fútbol paranaense reunió a gente vinculada con la actividad y convirtió al tradicional inmueble en el punto de encuentro de dirigentes, autoridades, representantes de clubes, árbitros, periodistas, exdirigentes y protagonistas de distintas generaciones.
En una jornada que tuvo una enorme significación institucional, la entidad presidida por Alejandro Schneider recibió a importantes dirigentes del Consejo Federal de AFA y de diferentes ligas y federaciones de todo el país, además de autoridades municipales y provinciales.
También estuvieron presentes representantes de las instituciones que integran la Liga Paranaense, dirigentes de la Federación Entrerriana de Fútbol y de ligas de la provincia de Santa Fe que forman parte de la Región Litoral Sur del Consejo Federal, espacio que también conduce Schneider.
La convocatoria fue de tal magnitud que fue necesario interrumpir el tránsito en la zona para permitir el normal desarrollo del acto.
La imagen de la sede colmada y de la calle Córdoba convertida en escenario de celebración reflejó la importancia de una obra que no representa solamente una renovación edilicia, sino también la consolidación de un proyecto institucional que comenzó hace ocho años y que hoy muestra resultados concretos.
El periodista y conductor Ezequiel Re fue el encargado de conducir la ceremonia y dar la bienvenida a todos los presentes. El acto comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia: la Bandera Nacional Argentina, la Bandera de la Provincia de Entre Ríos y la bandera que identifica a la Liga Paranaense de Fútbol.
A continuación, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos. Fue uno de los momentos protocolares de una noche en la que la emoción atravesó cada instante y en la que la historia de la institución se mezcló con el presente y con el futuro.
Luego llegó el momento de repasar el camino recorrido durante los últimos años. A través de una pantalla gigante, los presentes pudieron observar un video institucional que resumió parte de la gestión encabezada por Alejandro Schneider desde su llegada a la presidencia de la Liga Paranaense de Fútbol, el 19 de marzo de 2018.
Las imágenes sirvieron para recordar que la renovación de la sede no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso sostenido de trabajo, planificación y compromiso.
Lo que alguna vez comenzó como un proyecto, con el paso de los años se transformó en una realidad concreta: una sede renovada, con oficinas modernas y cómodas, pensadas para responder a las necesidades actuales de una institución que ocupa un lugar central en la vida deportiva y social de Paraná.
Una noche de reconocimientos, memoria y emoción
Luego del video institucional se sucedieron los discursos de las autoridades presentes. Tomaron la palabra Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná; Sebastián Uranga, secretario de Deportes de la Provincia de Entre Ríos.
Nelson Casis, presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol; David Cáceres, viceintendente de Paraná y presidente del Honorable Concejo Deliberante.
Mario Echevarría, secretario de Coordinación del Consejo Federal de AFA; y finalmente Alejandro Schneider, presidente de la Liga Paranaense de Fútbol y de la Región Litoral Sur del Consejo Federal.
Cada intervención tuvo un denominador común: reconocer el valor de una obra que fortalece a la institución y que representa una inversión directa en el crecimiento del fútbol de Paraná y de toda la región.
Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el homenaje a la memoria de Francisco Antonio Domingo “Pancho” Perette, una figura fundamental en la historia de la Liga Paranaense de Fútbol. Perette fue uno de los fundadores de la entidad y estuvo al frente de la institución durante un extenso período, entre 1942 y 1990.
Su figura, ligada para siempre a la historia de la Liga, fue recordada con profundo respeto y emoción. El homenaje contó con la presencia y el acompañamiento de sus familiares, quienes compartieron junto a toda la comunidad futbolística un momento especialmente significativo.
También estuvieron presentes los presidentes de todos los clubes afiliados a la Liga Paranaense de Fútbol, una imagen que simbolizó la unión entre la historia y el presente.
La institución que alguna vez fue construida por dirigentes visionarios continúa hoy su camino sostenida por nuevas generaciones que entienden que el crecimiento de la Liga también significa fortalecer a cada uno de los clubes que la integran.
La ceremonia permitió, además, reencontrar a distintas generaciones de dirigentes que dejaron su huella en la entidad.
Entre los exdirigentes que acompañaron la jornada estuvieron César Galván, Roberto González, Pablo Ayala, Rodolfo Emery y Leandro Clementi, quienes volvieron a la casa de la Liga para compartir un momento que también pertenece a su propia historia.
La presencia de los familiares de Pancho Perette, dirigentes y exdirigentes, presidentes de clubes afiliados, periodistas, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación de Paraná, Entre Ríos y Santa Fe le dio al acto una dimensión que trascendió lo estrictamente institucional.
La Liga Paranaense volvió a reunir a su familia. A quienes estuvieron, a quienes están y a quienes serán protagonistas de los próximos capítulos.
Finalmente llegó el momento más esperado. Se descubrió el telón y, ante la presencia de autoridades, dirigentes y representantes de toda la comunidad futbolística, se realizó el tradicional corte de cinta.
De esa manera, quedó formalmente reinaugurada la sede de calle Córdoba 53.
El aplauso que acompañó ese instante resumió el sentimiento de una noche inolvidable. La casa madre del fútbol paranaense volvía a abrir sus puertas con una imagen renovada, pero conservando intacta la identidad construida durante 84 años de historia.
La nueva sede luce ahora oficinas modernas, cómodas y acordes con las necesidades de una institución que tiene por delante importantes desafíos.
Pero, más allá de las paredes, los espacios y las mejoras realizadas, la obra representa algo mucho más profundo: la decisión de fortalecer la estructura institucional para acompañar el crecimiento de los clubes, dirigentes, árbitros, jugadores y de todos aquellos que forman parte de la gran familia del fútbol.
El respaldo del Consejo Federal y una mirada hacia el futuro
Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Mario Echevarría, secretario de Coordinación del Consejo Federal y miembro del Comité Ejecutivo de AFA.
Su presencia, junto a la de otros importantes dirigentes del fútbol argentino, representó un fuerte respaldo institucional para la Liga Paranaense y para el trabajo que se viene desarrollando en la Región Litoral Sur.
Echevarría valoró especialmente que una institución deportiva pueda concretar una obra de estas características en un contexto económico complejo para el país.
“Que en este marco las ligas y los clubes puedan generar este tipo de obras habla de una muy buena gestión”, sostuvo el dirigente nacional, destacando el esfuerzo realizado para concretar la renovación de la sede.
En su mensaje también puso en valor el rol social que cumplen las instituciones deportivas en cada comunidad. En ese sentido, recordó que el fútbol argentino cuenta con más de 5.600 clubes y 233 ligas, instituciones que diariamente sostienen una tarea que va mucho más allá de la competencia deportiva.
“Cuando una familia no puede pagar la cuota, los clubes siguen recibiendo a los chicos porque tienen una profunda conciencia social”, remarcó Echevarría, destacando la función que cumplen las entidades deportivas como espacios de contención, inclusión y acompañamiento.
El dirigente del Consejo Federal también señaló que el fútbol constituye un importante motor económico para el país. La actividad genera empleo directo e indirecto y moviliza a numerosos sectores vinculados con los clubes, desde comercios hasta trabajadores independientes.
En ese contexto, la reinauguración de la sede de la Liga Paranaense adquiere una relevancia que trasciende a la propia institución. Es una señal de crecimiento y una demostración de que, aun en tiempos complejos, el trabajo conjunto permite avanzar.
La ceremonia contó con una importante representación del fútbol argentino y regional.
Entre los presentes estuvieron el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol y delegado ante el Consejo Federal, Alejandro Schneider; el gerente de la LPF, Hugo Fontana.
El secretario general del Consejo Federal, Javier Treuque; el presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol y secretario del Interior del Consejo Federal, Mario Oscar Giammaría; y el secretario de Coordinación del Consejo Federal, Mario Echevarría.
También acompañaron el presidente de la Liga de Salto y titular de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Consejo Federal, Jorge Garavano; el presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casis.
El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo; el presidente de la Liga Cañadense de Fútbol, Luis Luque; el presidente de la Federación Entrerriana de Clubes, Hugo Grassi; y la presidenta del Consejo Provincial del Deporte, Leticia Zapata.
La presencia de todos ellos reflejó la importancia que tiene la Liga Paranaense dentro de la estructura del fútbol regional y nacional. La institución forma parte de una red de ligas que, desde cada territorio, sostiene el desarrollo del deporte y trabaja diariamente para brindar oportunidades a miles de futbolistas.
También estuvieron presentes el presidente del Colegio de Árbitros de la LPF, Francisco Aguilera, junto a Mario Miño, Marcelo Medina y David Bresler; el ex presidente de la Liga Paraná Campaña de Fútbol, Rubén Rezzet; el presidente de la Mutual de Futbolistas Amateur de Paraná (Mufap).
Alejandro Comas; y los dirigentes de la Liga de Agrupaciones de Veteranos de Fútbol de Paraná, Oscar Balla y Carlos Militelo.
Cada presencia tuvo un significado especial. Porque la historia de una institución no se construye solamente con quienes ocupan cargos en un determinado momento, sino con la suma de voluntades de todos aquellos que, a lo largo del tiempo, aportaron trabajo, esfuerzo y compromiso.
Por eso, la noche de la reinauguración también fue una noche de memoria. De reconocimiento a quienes dejaron su huella y de bienvenida a quienes hoy tienen la responsabilidad de continuar el camino.
Alejandro Schneider, expresó su satisfacción por el resultado alcanzado y agradeció especialmente la presencia de dirigentes llegados desde distintos puntos del país.
“Es un gran momento que nos pone muy contentos. Gracias a todos los que hoy están presentes en un momento tan especial para la Liga Paranaense. Es una casa de puertas abiertas y los esperamos a todos los que quieran venir a visitarnos”, manifestó el presidente de la LPF.
La frase sintetizó el espíritu de la nueva sede. Una casa que no pretende ser solamente un espacio administrativo, sino un punto de encuentro para toda la comunidad futbolística.
Una casa de puertas abiertas para los clubes, para los dirigentes, para los árbitros, para los jugadores y para todos aquellos que quieran acercarse.
Después de ocho años de trabajo, compromiso y una visión puesta en el crecimiento institucional, la Liga Paranaense de Fútbol concretó la reinauguración de su histórica sede. El resultado es una institución que mira hacia adelante, pero que no olvida sus raíces.
“Lo que alguna vez fue un proyecto, hoy es una realidad”.
La frase resume el recorrido realizado desde 2018 y el significado de una obra que demandó esfuerzo y dedicación. Cada mejora representa la decisión de fortalecer la casa madre del fútbol paranaense y de invertir en el futuro de sus clubes, dirigentes, árbitros y deportistas.
La Liga Paranaense cuenta con 84 años de historia. Ocho años de una gestión que buscó consolidar una estructura institucional sólida. Y una sede renovada que se convierte ahora en el escenario desde el cual comenzarán a escribirse nuevas páginas.
La reinauguración de calle Córdoba 53 no fue solamente el final de una obra. Fue, sobre todo, el comienzo de una nueva etapa.
Una etapa en la que la historia y el futuro caminarán juntos.
Una etapa en la que la memoria de hombres como Francisco “Pancho” Perette seguirá siendo una referencia.
Una etapa en la que los clubes continuarán siendo el corazón de la actividad.
Y una etapa en la que la Liga Paranaense de Fútbol buscará seguir creciendo, fortaleciendo sus vínculos y proyectándose como una institución abierta a toda la comunidad.
La noche terminó con abrazos, fotografías y encuentros entre quienes forman parte de distintas generaciones del fútbol paranaense. Afuera, Paraná continuaba con su ritmo habitual. Adentro, en la sede de calle Córdoba 53, quedaba la sensación de haber sido protagonistas de una jornada histórica.
La casa madre volvió a abrir sus puertas. Y lo hizo con la historia a sus espaldas, con el presente como punto de partida y con el futuro ya en marcha.