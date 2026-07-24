Primera B

Santa Fe FC va por la gloria y el primer gran objetivo de la temporada

Este sábado se jugará la decimoctava y penúltima fecha del Apertura de Primera B de la Liga Santafesina. Santa Fe FC, único líder e invicto con 45 puntos, recibirá a Atlético Arroyo Leyes con la posibilidad de consagrarse campeón. Banco Provincial, su inmediato perseguidor a cuatro unidades, visitará a Vecinal Gálvez.