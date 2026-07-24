La recta final del Torneo Apertura 2026 de la Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol llega con todos los condimentos. Este sábado se disputará la decimoctava y penúltima jornada del campeonato de ascenso y Santa Fe FC tendrá frente a sí una oportunidad inmejorable para coronar una campaña que hasta el momento ha sido extraordinaria.
Santa Fe FC va por la gloria y el primer gran objetivo de la temporada
Este sábado se jugará la decimoctava y penúltima fecha del Apertura de Primera B de la Liga Santafesina. Santa Fe FC, único líder e invicto con 45 puntos, recibirá a Atlético Arroyo Leyes con la posibilidad de consagrarse campeón. Banco Provincial, su inmediato perseguidor a cuatro unidades, visitará a Vecinal Gálvez.
El conjunto santafesino llega a esta instancia como único puntero, invicto y dueño de una estadística que refleja la contundencia y regularidad demostrada a lo largo de toda la competencia. Con 45 puntos, producto de 14 victorias y tres empates, Santa Fe también ostenta un impresionante registro goleador, con 68 tantos convertidos y apenas 16 recibidos.
El líder sabe que este sábado puede ser un día histórico. En su casa, Santa Fe recibirá a Atlético Arroyo Leyes con la ilusión de conseguir una victoria que le permita alcanzar el primer gran objetivo de la temporada: quedarse con el Torneo Apertura.
Para ello, deberá completar la tarea dentro del campo de juego y esperar que se dé la combinación de resultados necesaria para poder festejar anticipadamente.
El escolta, Banco Provincial, acumula 41 unidades y tendrá una parada exigente en Sauce Viejo, donde enfrentará a Vecinal Gálvez. El equipo bancario es el único que todavía puede arrebatarle la cima al conjunto santafesino y, por eso, afrontará esta jornada con la obligación de sumar para mantener viva la ilusión de llegar con chances a la última fecha.
Más atrás aparecen Los Canarios, con 38 puntos, y Nuevo Horizonte, con 37, dos equipos que también protagonizan una definición apasionante y que buscarán cerrar el campeonato de la mejor manera posible. Si bien el líder cuenta con una ventaja importante, la pelea por los primeros puestos todavía mantiene varios capítulos por delante.
Un paso enorme hacia el gran objetivo
Para Santa Fe FC, el encuentro de este sábado representa mucho más que una nueva fecha del campeonato. Una victoria no solo podría significar la consagración en el Torneo Apertura, sino que también le permitiría asegurarse la posibilidad de disputar las dos finales por el ascenso al finalizar la temporada.
De esta manera, el conjunto que conduce su campaña con números sobresalientes está ante una oportunidad que puede marcar un antes y un después. El objetivo inmediato es el título del Apertura, pero detrás de esa conquista aparece el gran sueño de toda la institución: conseguir el ascenso.
La campaña del puntero ha sido contundente. Santa Fe construyó su liderazgo desde la regularidad, manteniéndose invicto durante las 17 jornadas disputadas. Sus 14 triunfos y tres igualdades hablan de un equipo que prácticamente no dejó puntos en el camino y que, además, se mostró contundente en el arco rival.
Los 68 goles a favor convierten al líder en uno de los equipos más efectivos del certamen, mientras que los apenas 16 tantos recibidos muestran la solidez defensiva que le permitió sostenerse en lo más alto.
Números que no son casualidad y que reflejan el trabajo realizado por jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y todos aquellos que forman parte de la institución.
El desafío será completar el camino. Este sábado, Santa Fe tendrá la pelota y la responsabilidad de salir a buscar una victoria que puede entregarle el primer festejo grande de un año que tiene objetivos mayores.
Todo listo para una fecha casi decisiva
La decimoctava fecha del Apertura de Primera B se pondrá en marcha este sábado 25 de julio, con todos los encuentros programados para las 15.30. Santa Fe será local de Atlético Arroyo Leyes, mientras que Banco Provincial visitará a Vecinal Gálvez en Sauce Viejo.
También se enfrentarán Belgrano y Los Canarios; Pucará ante Defensores de Alto Verde; San Cristóbal frente a Los Piratitas; El Cadi contra Los Juveniles; Atenas y Deportivo Agua; Don Salvador frente a Defensores de Peñaloza; CCyD El Pozo ante Floresta; y Nuevo Horizonte recibirá a Loyola.
En la parte alta de la tabla, Santa Fe lidera con 45 puntos, seguido por Banco Provincial con 41. Los Canarios suman 38 y Nuevo Horizonte acumula 37. La lucha por la cima concentra toda la atención, pero también existe una intensa disputa por los puestos de vanguardia.
El gran protagonista de la jornada será Santa Fe FC. El equipo llega invicto, con una campaña brillante y con la ilusión de transformar este sábado en una jornada inolvidable. La posibilidad de ser campeón está al alcance de la mano y todo el pueblo futbolero que acompaña al club se prepara para vivir una tarde especial.
El mensaje de la institución es claro: es momento de dejarlo todo en la cancha. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas se unen detrás de un mismo sueño. El primer gran objetivo del año está cada vez más cerca y Santa Fe quiere dar el paso definitivo.
La pelota comenzará a rodar a las 15.30 y, cuando finalicen los partidos, el Apertura 2026 podría tener campeón. Santa Fe va por una victoria que puede significar mucho más que tres puntos: puede ser la coronación de una campaña extraordinaria y el primer paso firme hacia el gran sueño del ascenso.