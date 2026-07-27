El Torneo Provincial de Selecciones de Liga organizado por la Federación Santafesina de Fútbol llegó este domingo a su punto culminante con una final que reunió todos los condimentos que tiene una definición.
Reconquista gritó campeón y la santafesina fue subcampeona
La Selección de la Liga Reconquistense se consagró campeona de la Copa de Oro del Torneo Provincial de Selecciones de Liga, categoría 2011, que se jugó durante todo el fin de semana en Reconquista y Avellaneda. En la gran final, disputada en el estadio Gigante de Boulevard Lovato, los locales vencieron 1 a 0 a la Liga Santafesina, que realizó una destacada campaña y llegó hasta el último partido del certamen.
En el Gigante de Boulevard Lovato, escenario elegido para el partido decisivo, la Selección de la Liga Reconquistense se impuso por 1 a 0 ante la Liga Santafesina de Fútbol y se quedó con la Copa de Oro del certamen correspondiente a la categoría 2011.
Los chicos de Reconquista fueron los grandes protagonistas de una jornada que quedará marcada en la historia de la competencia y del fútbol formativo de la región.
Apoyo y organización
Con el apoyo de su gente y el acompañamiento de familiares, dirigentes y allegados, lograron cerrar de la mejor manera un torneo que los tuvo como protagonistas y que finalmente les permitió levantar el trofeo de campeón.
Del otro lado estuvo una Selección Santafesina que también merece todos los reconocimientos. El equipo dirigido por Darío Cabrol llegó hasta el último partido con todo lo que eso significa.
Atravesó una competencia exigente, compartió experiencias con jóvenes futbolistas de distintos puntos de la provincia y se ganó el derecho de disputar una final en la que dejó todo en busca de la consagración.
El resultado final fue ajustado y la diferencia mínima marcó el desenlace de un encuentro en el que ambos seleccionados buscaron quedarse con la gloria.
Esta vez la celebración fue para los representantes de la Liga Reconquistense, que recibieron el afecto de todos los presentes y festejaron junto a sus familias y a quienes acompañaron el proceso durante toda la competencia.
Para los chicos de la Liga Santafesina, en tanto, la tristeza lógica de una final perdida rápidamente se transformó en orgullo por el camino recorrido. Llegar al último partido de un Provincial no es un detalle menor y representa una experiencia de enorme valor para futbolistas que transitan una etapa fundamental de su formación deportiva y humana.
El campeonato obtenido por la Liga Reconquistense, además, tendrá una instancia más. Los flamantes campeones deberán afrontar ahora la gran final ante el ganador de la otra mitad de la provincia, con el objetivo de acceder a la Etapa Nacional.
Así, el sueño de estos jóvenes futbolistas continuará con un nuevo desafío y la posibilidad de representar al fútbol santafesino en una instancia de mayor alcance.
La jornada de cierre tuvo también un momento especialmente emotivo. Durante la premiación, los jugadores de la Liga Santafesina protagonizaron un gesto que fue celebrado por todos los presentes: hicieron el pasillo de campeón para recibir y reconocer a los chicos de la Liga Reconquistense.
Los aplausos acompañaron el paso de los campeones y sirvieron para coronar una tarde cargada de emociones.
Fue una imagen que trascendió el resultado deportivo y que puso en primer plano el verdadero espíritu de este tipo de encuentros: competir, compartir y aprender, entendiendo que el fútbol formativo también se construye desde el respeto y el compañerismo.
La postal dejó en claro que, más allá de quién levante la copa, hay valores que permanecen. Los chicos de Santa Fe supieron reconocer el esfuerzo de sus rivales y los campeones recibieron ese homenaje con la emoción propia de una consagración inolvidable.
El balance de Marcos Ibáñez
El presidente de la Liga Reconquistense de Fútbol, Marcos Ibáñez, realizó un balance positivo de todo lo vivido durante el torneo y destacó especialmente el trabajo realizado por la institución para llevar adelante una competencia de estas características.
"La verdad que estoy con mucha satisfacción, emocionado por lo bien que salió todo en este torneo. En lo personal, feliz y agradecido al grupo que me acompaña en la Liga Reconquistense de Fútbol", expresó el máximo responsable de la entidad.
Ibáñez puso en valor el compromiso de quienes forman parte de la Liga y el esfuerzo que demanda organizar un torneo provincial, remarcando una característica que, según explicó, forma parte de la manera de trabajar de la institución.
"Valoro lo que se hace acá en esta Liga, donde hacemos todo nosotros. Acá no tercerizamos nada. Nos ponemos al frente de cada detalle y por eso estamos contentos cuando todo sale muy bien, como debe ser", señaló.
El presidente también resaltó la importancia de la obtención del título, aunque puso el foco en la enseñanza que deben llevarse los jóvenes futbolistas después de una experiencia de estas características.
"Y bueno, un dato no menor es la obtención del campeonato. Esto es fútbol, a veces se gana y otras se pierde, pero como les digo siempre a los chicos, es el compañerismo entre ustedes y con todos los pibes que nos visitan en un torneo tan importante para ellos como deportistas", manifestó.
En ese sentido, el dirigente destacó que la competencia no solamente permite medir el nivel futbolístico de las distintas selecciones, sino que también representa una oportunidad para que los jóvenes conozcan otras realidades, compartan con sus pares y sumen experiencias que van mucho más allá de un resultado.
El certamen también contó con actividades vinculadas a la capacitación y el crecimiento institucional. En ese marco, Ibáñez agradeció especialmente la presencia de representantes del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quienes llegaron hasta Reconquista para brindar una capacitación relacionada con el sistema Comet.
Asimismo, destacó la participación del integrante del Tribunal de Penas del Consejo Federal, Raúl Alberto Borgna, quien ofreció una capacitación de importancia para dirigentes y actores vinculados al fútbol de la región.
"Por último, agradecer a la gente de AFA que llegó a Reconquista para capacitar sobre el Comet, al integrante del Tribunal de Penas del Consejo Federal, Raúl Alberto Borgna, dando una capacitación importante para todos nosotros y así cerrar un gran torneo de nivel provincial para todos, especialmente para nuestros deportistas, técnicos y dirigentes", concluyó.
De esta manera se cerró una nueva edición del Provincial de Selecciones de Liga, una competencia que volvió a reunir a jóvenes futbolistas, cuerpos técnicos y dirigentes de distintos puntos de Santa Fe.
Reconquista y Avellaneda fueron anfitrionas de un torneo que dejó como campeón a la Liga Reconquistense y como subcampeona a una Liga Santafesina que estuvo a la altura de las circunstancias y llegó hasta el último partido.
El resultado quedará registrado en la historia del certamen, pero también quedarán las imágenes de los chicos compartiendo, compitiendo y aprendiendo. Y entre ellas, una de las más valiosas: la de los futbolistas santafesinos formando el pasillo para homenajear a los campeones.
Porque en el fútbol formativo hay victorias que se festejan con una copa, pero también hay gestos que valen tanto como un campeonato. En Reconquista, la Liga local se consagró y la Santafesina se quedó con el orgullo de haber llegado hasta el último encuentro.
Ambos seleccionados, cada uno desde su lugar, fueron protagonistas de una fiesta que puso al fútbol juvenil y a sus valores en el centro de la escena.