Torneo de Selecciones Sub 15

Reconquista gritó campeón y la santafesina fue subcampeona

La Selección de la Liga Reconquistense se consagró campeona de la Copa de Oro del Torneo Provincial de Selecciones de Liga, categoría 2011, que se jugó durante todo el fin de semana en Reconquista y Avellaneda. En la gran final, disputada en el estadio Gigante de Boulevard Lovato, los locales vencieron 1 a 0 a la Liga Santafesina, que realizó una destacada campaña y llegó hasta el último partido del certamen.