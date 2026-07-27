Con presencia santafesina

El Consejo Federal desembarcó en Paraná con propuestas y acompañamiento a los clubes

El Consejo Federal del Fútbol Argentino llegó a Paraná para participar en la reinauguración de la sede histórica de la Liga Paranaense de Fútbol y para presentar proyectos de gestión y lineamientos de acompañamiento institucional para los clubes de la Región Litoral Sur.