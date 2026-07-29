En Santa Fe

Ciclón Racing vive un gran momento y sueña en grande

El club lagunero atraviesa una etapa de enorme crecimiento deportivo e institucional. El primer semestre del año dejó sensaciones positivas y el futuro aparece todavía más auspicioso. La participación en la Copa Federación, la Copa Santa Fe y la confirmación de un lugar en el próximo Torneo Regional Federal Amateur. El trabajo de la CD, el crecimiento edilicio, el sentido de pertenencia del cuerpo técnico encabezado por Carlos García y un plantel competitivo son las claves de un presente que ilusiona a todos.