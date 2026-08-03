La joven deportista del Club Atlético Unión de Santa Fe, Janna Ubait, fue convocada oficialmente por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) para integrar la Selección Argentina juvenil que participará de la Copa Pacífico de Natación 2026.
Una santafesina llevará la bandera argentina en una competencia de natación en Chile
La deportista del Club Atlético Unión, Janna Ubait, fue seleccionada por la CADDA para integrar el equipo juvenil y participar de la Copa Pacífico 2026, tras alcanzar las marcas nacionales exigidas.
Con apenas 14 años, la nadadora santafesina alcanzó las marcas exigidas por los criterios nacionales de selección y será parte de la categoría Juveniles A en el certamen internacional que se desarrollará del 22 al 25 de octubre en Santiago de Chile.
La competencia reunirá a representantes de distintos países de Sudamérica, entre ellos Perú, Bolivia y Colombia, y significará un nuevo desafío en la carrera deportiva de Ubait, quien continúa consolidándose como una de las promesas de la natación santafesina.
Una convocatoria especial
La noticia de la convocatoria llegó de manera inesperada para la joven atleta. “La invitación me llegó un miércoles a la mañana, cuando me despierto veo el celu y los entrenadores me habían convocado para ser parte de la Selección Argentina”, contó a El Litoral.
Para Ubait, vestir la camiseta nacional representa una experiencia única. “Es un orgullo totalmente porque da gusto representar y llevar esos colores”, expresó y agregó que ya conoce a algunos de sus futuros compañeros de equipo, entre ellos otro atleta del Club Atlético Unión.
Será una nueva experiencia internacional para la santafesina, que comenzó a competir fuera del país desde muy joven. “Compito internacionalmente desde que me convocaron a los 12 años, pero empecé a competir a los 10”, recordó.
Entrenamiento y objetivos
Ubait desarrolla su preparación diaria en Unión, donde lleva adelante una exigente rutina deportiva. “Entreno de lunes a sábado, pero de lunes a viernes doble turno, menos los miércoles, y hago tres veces gimnasio”, detalló.
Su especialidad está vinculada al estilo pecho y las pruebas combinadas, disciplinas en las que buscará mejorar sus registros durante la competencia en Chile. “Creo que allá voy a nadar combinado y pecho. En los 200 pecho tengo 2:53 y en los 400 combinado tengo 5:23. Mis objetivos son bajar los tiempos y si se puede hacer algún podio”, señaló.
La preparación también implica superar desafíos diarios. La joven deportista reconoció que uno de los aspectos que más le cuesta dentro de los entrenamientos es “la patada fuerte y entrenar velocidad mariposa”.
El camino hacia un sueño
La carrera de Janna Ubait comenzó a tomar mayor reconocimiento cuando, con apenas 12 años, fue convocada por primera vez para representar al país en el Torneo Internacional Copa Regatas, disputado en Lima, Perú.
Entre sus logros más destacados se encuentra el campeonato nacional obtenido en los 200 metros pecho durante el Campeonato de la República de Natación, además de múltiples podios en competencias nacionales y regionales.
Su desempeño constante en las pruebas de pecho —50, 100 y 200 metros— la posicionó como una de las grandes promesas de la natación juvenil de Santa Fe.
A pesar de la exigencia competitiva, la joven asegura que logra manejar la presión previa a cada carrera. “No es que me agarran tantos nervios, pero los manejo apretando los brazos y soltándome un poco o escuchando música, charlando con amigas”, explicó.
Apoyo familiar
Detrás del crecimiento deportivo de Janna también está el acompañamiento permanente de su familia, que la acompaña en cada etapa de su carrera. “La familia te acompaña en todo aspecto, en lo deportivo, económico y psicológico”, destacó la nadadora.
Ese respaldo será fundamental para afrontar la participación internacional, especialmente teniendo en cuenta que, según las normativas vigentes de CADDA para esta edición, el seleccionado juvenil participará bajo la modalidad autofinanciada. Esto significa que la atleta y su entorno deberán afrontar los gastos relacionados con el viaje y la estadía en Chile.
Más desafíos
Además de la convocatoria internacional, Ubait también participa en competencias regionales como la Copa Santa Fe, un torneo que reúne a los principales equipos de la provincia.
Con nuevos desafíos por delante, la joven santafesina mantiene claro su mayor objetivo deportivo. “Mi sueño es llegar a un Juego Olímpico”, afirmó.
Mientras se prepara para representar a Argentina en Chile, Janna Ubait continúa construyendo una carrera basada en esfuerzo, disciplina y pasión por la natación.