La Copa Santa Fe de Natación cumplió este sábado con su segunda etapa en el Club Echesortu Football Club de Rosario, donde más de un centenar de deportistas de clubes de la zona sur de la provincia participaron de una extensa jornada que reunió pruebas de espalda, pecho, mariposa y libre para las categorías infantiles, menores, cadetes, juveniles y mayores.
La Copa Santa Fe vivió una intensa segunda etapa con más de un centenar de nadadores en competencia
El Club Echesortu de Rosario fue sede de una nueva jornada del calendario provincial, con pruebas para todas las categorías. Participaron deportistas de clubes de la zona sur de Santa Fe y se destacaron varias actuaciones individuales.
La competencia, organizada dentro del calendario oficial de la Federación Rosarina de Natación, volvió a mostrar un alto nivel deportivo y contó con la participación de clubes de la zona sur de la provincia, entre ellos Echesortu Football Club, Club Náutico Sportivo Avellaneda, Club de Regatas Rosario, Club Atlético Provincial, Red Star Lawn Tennis Club, Club Atlético Carcarañá, Sociedad Tiro Suizo Rosario y otras instituciones afiliadas.
Grandes actuaciones en las pruebas de espalda
Los 100 metros espalda ofrecieron algunas de las actuaciones más destacadas de la jornada. En la categoría absoluta masculina, Tomás Zanon, representante de Echesortu Football Club, se quedó con el primer puesto con un tiempo de 56.94, mientras que entre los juveniles el triunfo fue para Julián Juárez, del Club Náutico Sportivo Avellaneda, con 59.19.
En la rama femenina, la victoria en mayores fue para María P. Arbilla, nadadora de Echesortu Football Club, mientras que entre los más jóvenes también sobresalieron Ignacio Zacco, Emilio Moreno Prece y Matteo Racamato de Paul, quienes se impusieron en sus respectivas categorías.
El pecho también tuvo un alto nivel
Las pruebas de pecho también dejaron actuaciones destacadas en las distintas categorías, con buenos desempeños tanto en la rama femenina como en la masculina. La jornada confirmó la competitividad de los clubes de la zona sur de la provincia y el crecimiento de los nadadores formativos dentro del certamen.
Mariposa con nombres propios
Las pruebas de 200 metros mariposa también dejaron actuaciones de alto nivel. Entre las mujeres mayores, Natalia Suárez Monaco, de Echesortu Football Club, volvió a demostrar su jerarquía al imponerse en la final, mientras que en juveniles el triunfo fue para Jazmín Peralta, del Club Atlético Provincial.
En la rama masculina, el vencedor de la categoría absoluta fue Lucas Domínguez, del Club Náutico Sportivo Avellaneda, mientras que Lucas Martino, de Echesortu Football Club, fue el mejor entre los juveniles.
El estilo libre cerró otra gran jornada
En las pruebas de estilo libre también se registraron varios rendimientos sobresalientes. La juvenil Emilia Bisio, del Club Atlético Carcarañá, se quedó con el primer puesto femenino, mientras que Ángela Simone, del Club Náutico Sportivo Avellaneda, ganó la categoría absoluta. Entre los varones se destacaron Nicolás Bernal, del Club Atlético Provincial, vencedor entre los cadetes; Tomás Coria, del Club de Regatas Rosario, ganador en juveniles; y Valentino Mujica, del Club Atlético Argentino, quien se impuso en la categoría de 12 y 13 años.
Con una importante convocatoria de nadadores y clubes de la zona sur de la provincia, la segunda etapa ratificó el crecimiento de la Copa Santa Fe de Natación, un certamen que continúa consolidándose como uno de los principales espacios competitivos del calendario federativo.
Tras las dos primeras fechas, el Club Náutico Sportivo Avellaneda lidera el puntaje general con 2.080,5 unidades, seguido por Echesortu Football Club, con 1.958, mientras que el Club de Regatas Rosario ocupa el tercer lugar con 579 puntos. La próxima etapa será la gran final entre los clubes de la Federación Rosarina de Natación y la Federación Santafesina de Natación, donde se definirán los campeones de la Copa Santa Fe.