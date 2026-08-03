Para no quedar relegado en la F1

Gasly enciende la alarma en Alpine: las mejoras para Zandvoort serán "críticas" para seguir en la pelea

El piloto francés Pierre Gasly aseguró que el paquete de actualizaciones que Alpine estrenará en el Gran Premio de Países Bajos será determinante para revertir la pérdida de competitividad del equipo. La escudería francesa comenzó el año como referencia de la zona media, pero fue superada por varios rivales en las últimas carreras y ahora pone sus expectativas en las mejoras previstas para Zandvoort.