Alpine atraviesa uno de los momentos más delicados de su temporada en la Fórmula 1.
Gasly enciende la alarma en Alpine: las mejoras para Zandvoort serán "críticas" para seguir en la pelea
El piloto francés Pierre Gasly aseguró que el paquete de actualizaciones que Alpine estrenará en el Gran Premio de Países Bajos será determinante para revertir la pérdida de competitividad del equipo. La escudería francesa comenzó el año como referencia de la zona media, pero fue superada por varios rivales en las últimas carreras y ahora pone sus expectativas en las mejoras previstas para Zandvoort.
Después de comenzar 2026 como el equipo más competitivo de la zona media de la parrilla, la escudería francesa perdió protagonismo frente a varios de sus rivales y ahora deposita gran parte de sus expectativas en el paquete de actualizaciones que estrenará en el Gran Premio de Países Bajos.
Pierre Gasly fue contundente al describir la situación del equipo. Tras un fin de semana sin puntos en Hungría, el francés aseguró que las nuevas piezas aerodinámicas previstas para Zandvoort serán "críticas" si Alpine pretende conservar el quinto lugar en el Campeonato de Constructores.
De liderar la zona media a perder terreno
El inicio del campeonato había sido prometedor para la escudería de Enstone. Alpine se consolidó rápidamente como el quinto mejor equipo de la parrilla e incluso, luego del Gran Premio de Mónaco, llegó a ubicarse a solo 19 puntos de Red Bull, cuarto en el campeonato.
Sin embargo, el panorama cambió en las últimas competencias. En los cinco Grandes Premios posteriores, Alpine fue perdiendo rendimiento mientras sus rivales aceleraban el desarrollo de sus monoplazas.
Racing Bulls logró superarlo en el campeonato, Audi mostró un crecimiento sostenido durante las tres carreras más recientes y Aston Martin también dio un salto importante en Hungría, donde consiguió acceder a la segunda tanda de clasificación (Q2) por primera vez en la temporada y se metió en la lucha directa con Gasly y el argentino Franco Colapinto.
La caída de rendimiento dejó al equipo francés bajo presión de cara a la segunda mitad del campeonato.
Las mejoras de Zandvoort, una apuesta clave
Con este escenario, Alpine prepara un importante paquete de evolución para el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará del 21 al 23 de agosto en Zandvoort.
El director general del equipo, Steve Nielsen, adelantó que el monoplaza incorporará "algunas piezas aerodinámicas nuevas bastante importantes", con el objetivo de recuperar competitividad frente a sus rivales directos.
Gasly se mostró confiado en el trabajo realizado por la fábrica, aunque remarcó la urgencia de que las mejoras entreguen los resultados esperados.
"En la Fórmula 1 siempre esperás que las actualizaciones mejoren el rendimiento. No tengo dudas de que el equipo hizo el trabajo necesario, pero esta evolución es muy importante para nosotros", afirmó.
El francés también destacó el fuerte progreso que mostraron otras escuderías durante la temporada.
"Aston Martin dio un salto enorme este fin de semana y todavía tiene previsto incorporar un nuevo motor. Racing Bulls mejoró mucho desde el inicio del año y Audi también avanzó. Nosotros prácticamente no dimos ese paso", explicó.
Por eso considera que la evolución prevista para Zandvoort puede resultar determinante para mantener las aspiraciones de finalizar quintos entre los constructores.
Gasly: "El auto no responde como necesito"
Más allá de los números, Gasly reconoció que las sensaciones al volante tampoco son alentadoras.
El piloto francés admitió que Alpine atraviesa un momento complejo y que el comportamiento del auto limita sus posibilidades de luchar por posiciones de punta dentro de la zona media.
"No es la realidad que quiero ver, pero tampoco tiene sentido esconderla", señaló. Según explicó, en las últimas carreras el equipo quedó sistemáticamente por detrás de Racing Bulls y Audi tanto en clasificación como en ritmo de carrera.
"Pensamos que en carrera podríamos estar más cerca, pero simplemente no tenemos el ritmo suficiente", lamentó.
Gasly también fue crítico con el comportamiento del monoplaza. "El auto no se siente bien. No responde como me gustaría ni me permite conducir de la manera que necesito. Hay muchas cosas que debemos corregir", concluyó.
Para Alpine, la cita en Zandvoort aparece como un punto de inflexión. Si las mejoras cumplen con las expectativas, la escudería podrá volver a pelear por el liderazgo de la zona media. De lo contrario, el equipo de Enstone corre el riesgo de seguir perdiendo terreno en una temporada en la que el desarrollo técnico está marcando diferencias cada vez más importantes entre sus rivales.