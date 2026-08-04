Automovilismo

Briatore respaldó a Colapinto y señaló la prioridad de Alpine: reconstruir el equipo

El responsable de la escudería destacó que Franco mejoró “al 100%” y ubicó a Pierre Gasly entre los seis mejores pilotos de la Fórmula 1. Aunque la formación para 2027 continúa sin confirmarse, sostuvo que el principal problema no está en quienes manejan, sino en la necesidad de desarrollar un auto competitivo.