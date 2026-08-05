Franco Colapinto sumó un nuevo reconocimiento en la Fórmula 1. El doble sobrepaso que protagonizó durante el Gran Premio de Bélgica fue elegido por los fanáticos como la mejor maniobra de julio, luego de imponerse con claridad en la votación organizada por la categoría.
La Fórmula 1 premió el espectacular doble sobrepaso de Colapinto
Franco recibió el 56% de los votos por la maniobra con la que superó simultáneamente a Pierre Gasly y Liam Lawson en Bélgica. Es la segunda vez que obtiene esta distinción.
El piloto argentino obtuvo el 56% de los votos por la acción con la que dejó atrás, en un mismo movimiento, a su compañero Pierre Gasly y a Liam Lawson, de Racing Bulls. La maniobra no solamente fue una de las imágenes más impactantes de la carrera en Spa-Francorchamps: también resultó determinante para que Colapinto pudiera terminar décimo y sumar un punto para Alpine.
La acción ocurrió en la vuelta 31 de las 44 disputadas. Colapinto marchaba 12º cuando Gasly consiguió superar a Lawson, aunque el neozelandés reaccionó rápidamente y volvió a colocarse a la par del francés en la subida hacia la recta de Kemmel.
Mientras ambos se concentraban en su propia batalla, Franco apareció desde atrás. Tras atravesar Eau Rouge y Raidillon, aprovechó la succión, utilizó la energía disponible en su Alpine y se lanzó por el sector derecho de la pista. En pocos metros pasó de tener dos autos delante a ubicarse por delante de los dos.
El argentino ascendió así al décimo puesto y consiguió sostenerlo hasta la bandera a cuadros, pese a la presión de sus perseguidores. Terminó apenas nueve décimas por delante de Gasly y con 1,4 segundos de ventaja sobre Lawson, diferencias que muestran lo ajustada que fue la pelea por el último lugar puntuable.
La dimensión de la maniobra se apreció todavía mejor cuando la Fórmula 1 difundió las imágenes de la cámara a bordo del Alpine. Durante la transmisión en vivo, el sobrepaso había aparecido en una ventana reducida de la pantalla, ya que la señal principal estaba siguiendo otra acción de la carrera.
Una imagen que recordó a Häkkinen y Schumacher
El doble adelantamiento también despertó comparaciones con una de las maniobras más recordadas de la historia de la Fórmula 1. En el Gran Premio de Bélgica de 2000, Mika Häkkinen superó a Michael Schumacher en la recta de Kemmel mientras ambos encontraban en el camino al BAR de Ricardo Zonta.
En aquella oportunidad, Schumacher eligió un lado para pasar al piloto brasileño y Häkkinen tomó el otro, completando un espectacular adelantamiento que le permitió recuperar el liderazgo de la carrera. Aunque se trató de situaciones y contextos diferentes, la imagen de tres autos avanzando casi en paralelo por Kemmel hizo que muchos aficionados recordaran aquella escena.
Colapinto superó a Verstappen en la votación
El sobrepaso del argentino se impuso con una diferencia considerable. El segundo puesto, con el 37%, fue para la maniobra de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Hungría.
Mucho más atrás finalizaron el adelantamiento de Liam Lawson a Oscar Piastri en Silverstone y otra de las acciones seleccionadas en Hungría, ambas con el 3%. El restante 1% correspondió a otro sobrepaso de Verstappen, esta vez sobre Isack Hadjar en el Gran Premio de Gran Bretaña.
El resultado volvió a mostrar el respaldo que Colapinto recibe en las votaciones abiertas al público, pero también premió una acción que tuvo valor deportivo: no fue solamente un movimiento espectacular, sino el adelantamiento que le abrió el camino hacia el último punto disponible en Bélgica.
Un premio que Franco ya conoce
No es la primera vez que Colapinto recibe este reconocimiento. En octubre de 2024, cuando todavía competía para Williams, fue elegido por su adelantamiento a Fernando Alonso durante el Gran Premio de Estados Unidos.
En aquella carrera, disputada en el Circuito de las Américas, el argentino sorprendió al bicampeón mundial con una frenada por el interior de la curva 12. La maniobra fue elegida primero como la mejor de octubre y posteriormente recibió una distinción todavía mayor: la Fórmula 1 la seleccionó como el mejor sobrepaso de toda la temporada 2024.
Ahora, ya como piloto de Alpine, Colapinto volvió a quedarse con el premio mensual. Esta vez lo hizo con un verdadero “2×1” en uno de los sectores más veloces y emblemáticos de Spa-Francorchamps, una maniobra que combinó decisión, lectura de carrera y precisión para convertir una oportunidad mínima en un punto valioso.