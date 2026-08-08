Sexta fecha

Franco Vivian fue el más rápido en el regreso del TC2000 a Toay

El piloto de Chevrolet fue la referencia en el shakedown de la sexta fecha del campeonato, al marcar 1m15s556/1000 con la Tracker del YPF ELAION AURO Proracing. Emiliano Stang y Gabriel Ponce de León completaron los tres primeros lugares. La categoría regresó al autódromo pampeano después de cinco años y estrenó allí sus nuevos SUV de 500 HP.