El piloto de Chevrolet marcó el ritmo en el shakedown de la sexta fecha del campeonato, al establecer un tiempo de 1m15s556/1000 con la Tracker del YPF ELAION AURO Proracing. Emiliano Stang y Gabriel Ponce de León completaron los tres primeros lugares. La categoría regresó al autódromo pampeano después de cinco años y estrenó allí sus nuevos SUV de 500 HP.
Franco Vivian fue el más rápido en el regreso del TC2000 a Toay
El piloto de Chevrolet fue la referencia en el shakedown de la sexta fecha del campeonato, al marcar 1m15s556/1000 con la Tracker del YPF ELAION AURO Proracing. Emiliano Stang y Gabriel Ponce de León completaron los tres primeros lugares. La categoría regresó al autódromo pampeano después de cinco años y estrenó allí sus nuevos SUV de 500 HP.
Los nuevos SUV del TC2000 tuvieron este viernes su primer contacto con el Autódromo de Toay, escenario de la sexta fecha del 47° Campeonato de TC2000 YPF ENERGÍA ARGENTINA. En el shakedown, Franco Vivian fue la referencia con la Chevrolet Tracker #57 del YPF ELAION AURO Proracing.
Vivian registró 1m15s556/1000, a una velocidad promedio de 198,878 km/h, para quedarse con el mejor tiempo de la jornada inicial. La marca adquiere especial relevancia en un circuito caracterizado por sus largas rectas y elevadas velocidades, donde los nuevos vehículos de la categoría afrontan uno de sus desafíos más exigentes de la temporada.
A 849 milésimas quedó Emiliano Stang, con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, mientras que Gabriel Ponce de León ocupó el tercer lugar con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport, a 876 milésimas del líder.
Los cinco primeros lugares los completaron Facundo Aldrighetti, con el Honda ZR-V #83 del Honda YPF Racing, y el actual líder del campeonato, Matías Rossi, con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.
Tomás Fernández, Valentín Yankelevich, Franco Morillo, Lucas Carabajal y Nicolás Traut completaron los diez primeros puestos del shakedown.
Un regreso esperado después de cinco años
La actividad en Toay representa además el regreso del TC2000 a La Pampa después de cinco años. La categoría comparte este fin de semana el escenario con el 32° Campeonato de Top Race YPF ENERGÍA ARGENTINA y el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.
La presentación oficial de la fecha se realizó este viernes en el Salón de Acuerdos del Centro Cívico de Santa Rosa, con la participación de autoridades provinciales, representantes de las categorías y pilotos.
Durante el encuentro, el intendente de Toay, Ariel Rojas, destacó la importancia del evento para la localidad y la región, mientras que el secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste, remarcó el impacto que tendrá la competencia en materia turística y económica.
También participaron Diego Ullán, presidente de Fiduciaria La Pampa; Gabriel Furlán, asesor técnico y deportivo de Tango Motorsports; y Julio Illuminati, presidente de la Federación Pampeana de Automovilismo Deportivo.
Furlán puso el foco en las características del escenario y el desafío que supone para los nuevos vehículos del TC2000. “Los SUV del TC2000 van a correr en uno de los circuitos más rápidos de la Argentina”, señaló, con una velocidad final estimada cercana a los 270 km/h.
Toay, un circuito que vuelve a poner a prueba al TC2000
La visita de este fin de semana será la sexta del TC2000 al Autódromo de Toay, un trazado de 4.148 metros que históricamente se caracterizó por su velocidad.
La primera competencia de la categoría en el circuito pampeano se disputó el 2 de junio de 2013. En aquella oportunidad, Matías Rossi consiguió la pole position y se quedó con la victoria al volante de un Toyota Corolla, escoltado por Facundo Ardusso y Mariano Werner.
La última visita se produjo el 14 y 15 de agosto de 2021. En aquella ocasión, Leonel Pernía consiguió la pole position y ganó la carrera clasificatoria, mientras que Matías Rossi se impuso en la final con el Toyota Corolla del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.
Rossi es, además, el máximo ganador del TC2000 en Toay, con tres triunfos. El actual líder del campeonato buscará repetir protagonismo en un escenario que conoce y donde, según anticipó, los nuevos SUV tendrán una particular exigencia en las largas rectas.
“Es uno de los trazados más rápidos de Argentina. El SUV se va a destacar en una de las rectas más largas que visitamos en el año”, sostuvo el piloto de Toyota.
Con el shakedown ya disputado, el TC2000 afronta un fin de semana especial en La Pampa. El regreso a Toay, el estreno de sus nuevos SUV de 500 HP en este escenario y la lucha por el campeonato confluyen en una fecha que promete altas velocidades y una exigente batalla por los primeros puestos.