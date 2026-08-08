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Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

Murió a los 68 años en una clínica de Rosario. Atravesaba una larga enfermedad y permanecía internado en la ciudad.

Jorge Messi junto al trofeo de su hijo recibido tras ser elegido como mejor jugador del Mundial Qatar 2022. Crédito: GettyJorge Messi junto al trofeo de su hijo recibido tras ser elegido como mejor jugador del Mundial Qatar 2022. Crédito: Getty
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Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi y una de las personas clave en la carrera profesional del capitán de la Selección argentina, murió anoche, a las 22, mientras permanecía internado en una clínica de Rosario. Tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.

Jorge Messi. Crédito: ReutersJorge Messi. Crédito: Reuters

Un pilar para Lionel

Jorge Messi nació en Rosario, Santa Fe, el 1 de enero de 1958. Durante gran parte de su vida antes del estrellato de su hijo, trabajó como supervisor en una fábrica metalúrgica

Mirá también"Pasé unos días difíciles"; la frase de Messi que llamó la atención tras la victoria ante Argelia

Jorge fue una pieza crucial a principios de la década de 2000, cuando tomó la decisión de emigrar con Lionel a Barcelona. El club catalán se había comprometido a asumir el costoso tratamiento para el déficit de la hormona de crecimiento que padecía el futuro astro, una apuesta que cambió la historia del fútbol.

Jorge Messi junto a Celia María Cuccittini.Jorge Messi junto a Celia María Cuccittini.

Desde entonces, ha gestionado contratos y acuerdos comerciales (incluyendo los pasos de Lionel por el Barcelona, PSG e Inter Miami), manteniendo siempre un perfil mediático bajo.

Jorge Messi, father and agent of soccer player Lionel Messi, arrives at Josep Tarradellas Barcelona-El Prat airport for a meeting with Barcelona President Josep Maria Bartomeu, in Barcelona, Spain September 2, 2020. REUTERS/Nacho DoceJorge Messi, en plena pandemia, negociando la salid de Lionel del Barcelona. Crédito: REUTERS/Nacho Doce

Su familia

Jorge Messi se encontraba casado con Celia María Cuccittini, con quien tuvo cuatro hijos: Rodrigo Messi, el mayor de los hermanos, nacido el 20 de febrero de 1980; Matías Messi, el segundo hijo varón, nacido el 25 de junio de 1982; Lionel Messi, el tercer hijo, nacido el 24 de junio de 1987; y María Sol Messi, la menor de los cuatro hermanos y la única mujer de la familia.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi's wife Antonela Roccuzzo with their children Mateo and Thiago, and Celia Maria Cuccittini and Jorge Messi, parents of Argentina's Lionel Messi, in the stands before the match REUTERS/Lee SmithJorge Messy los familiares de Lionel Messi durante la final de Qatar 2022. Crédito: REUTERS/Lee Smith
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