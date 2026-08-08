Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi y una de las personas clave en la carrera profesional del capitán de la Selección argentina, murió anoche, a las 22, mientras permanecía internado en una clínica de Rosario. Tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.
Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi
Murió a los 68 años en una clínica de Rosario. Atravesaba una larga enfermedad y permanecía internado en la ciudad.
Un pilar para Lionel
Jorge Messi nació en Rosario, Santa Fe, el 1 de enero de 1958. Durante gran parte de su vida antes del estrellato de su hijo, trabajó como supervisor en una fábrica metalúrgica
Jorge fue una pieza crucial a principios de la década de 2000, cuando tomó la decisión de emigrar con Lionel a Barcelona. El club catalán se había comprometido a asumir el costoso tratamiento para el déficit de la hormona de crecimiento que padecía el futuro astro, una apuesta que cambió la historia del fútbol.
Desde entonces, ha gestionado contratos y acuerdos comerciales (incluyendo los pasos de Lionel por el Barcelona, PSG e Inter Miami), manteniendo siempre un perfil mediático bajo.
Su familia
Jorge Messi se encontraba casado con Celia María Cuccittini, con quien tuvo cuatro hijos: Rodrigo Messi, el mayor de los hermanos, nacido el 20 de febrero de 1980; Matías Messi, el segundo hijo varón, nacido el 25 de junio de 1982; Lionel Messi, el tercer hijo, nacido el 24 de junio de 1987; y María Sol Messi, la menor de los cuatro hermanos y la única mujer de la familia.