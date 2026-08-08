Sostén espiritual y económico

Jorge Messi, mucho más que el padre de Leo

Fue el hombre que luchó para que su hijo pudiera hacer un tratamiento médico clave cuando tenía 12 años. Fue el mismo que lloraba en soledad cuando, en Barcelona y lejos de su familia, las cosas no parecían tan fáciles. Seguramente también fue el que le dio fuerzas para que su hija la “rompa” en el último Mundial.