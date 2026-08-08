Newell's Old Boys expresó este sábado su profundo dolor por la muerte de Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, quien falleció a los 68 años durante la noche del viernes mientras permanecía internado en Rosario tras atravesar una dura enfermedad.
Newell's despidió a Jorge Messi con un emotivo mensaje: “Hasta siempre, leproso”
La institución rosarina recordó el papel del padre de Lionel en su trayectoria y acompañó a Celia, al futbolista y al resto de sus seres queridos ante la dolorosa pérdida.
La institución rosarina publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de X para despedir al empresario y reconocido hincha leproso. En el comunicado, el club destacó especialmente el papel que tuvo Jorge Messi en la carrera de su hijo y su acompañamiento desde los primeros años de Lionel hasta su consagración en el fútbol mundial.
El mensaje de Newell's
En su despedida, el club recordó a Jorge Messi no solo como padre del capitán de la Selección Argentina, sino también como un hincha identificado con los colores rojinegros. La institución remarcó el lugar que ocupó durante el crecimiento deportivo de Lionel y destacó el acompañamiento que brindó junto a Celia Cuccittini.
El comunicado completo publicado por Newell's en la red social X dice:
El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.
Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.
Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini.
Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial.
Gracias por enseñarle a amar estos colores.
La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento.
Hasta siempre, leproso
El vínculo con Lionel
La despedida de Newell's puso el foco en el rol que Jorge Messi tuvo durante la carrera de su hijo. El club destacó su acompañamiento permanente y su participación detrás de escena durante las distintas etapas del desarrollo de Lionel.
En particular, la institución recordó los primeros pasos del futbolista en Malvinas y el recorrido que posteriormente lo llevó hasta la máxima consagración internacional.
Jorge Messi fue un reconocido hincha de Newell's, una identificación que también estuvo presente en la historia de Lionel. El club aprovechó el mensaje para agradecerle por haber transmitido ese vínculo con los colores rojinegros.
La estadia de Lionel en Rosario
La muerte de Jorge Messi ocurrió durante la noche del viernes, cuando permanecía internado en Rosario. Tenía 68 años y atravesaba una dura enfermedad.
Lionel Messi había viajado a la ciudad para acompañar a su padre apenas terminó su participación en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Hasta hace algunos días permaneció junto a él y a su familia.
Tras conocerse la noticia, Newell's expresó sus condolencias a los familiares y allegados y mencionó especialmente a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.
La institución también incluyó en su despedida a toda la comunidad leprosa: la Comisión Directiva, los socios, los deportistas y quienes forman parte de la familia del club.
El mensaje terminó con una frase que resumió el vínculo entre Jorge Messi y la institución rosarina: “Hasta siempre, leproso”.