Lionel Messi finalizó sus días de descanso en Rosario y emprendió el regreso hacia Estados Unidos, donde retomará su actividad con Inter Miami. El capitán de la Selección argentina tomó un vuelo nocturno durante el martes y se estima que llegó al territorio norteamericano en las primeras horas del miércoles.
Messi dejó Rosario y regresó a Estados Unidos: cuándo podría volver a jugar
El capitán argentino cerró su descanso junto a su familia y ahora espera la confirmación del equipo estadounidense para saber cuándo volverá a competir oficialmente.
El futbolista había decidido no regresar junto al resto de la delegación argentina que viajó a Buenos Aires tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, y optó por trasladarse directamente junto a su familia en un vuelo privado hacia su ciudad natal.
La estadía en Rosario
Durante su permanencia en la provincia Santa Fe, el delantero aprovechó el tiempo para compartir momentos con sus seres queridos y reencontrarse con su entorno más cercano.
Messi estuvo junto a su padre Jorge y también asistió a un partido de Leones FC, institución de la que es propietario y que actualmente es conducida por su hermano Matías.
El jugador del Inter Miami mantuvo así unos días de descanso antes de regresar a la actividad profesional, luego de un intenso calendario deportivo.
Regreso a las canchas
Por el momento, el cuerpo técnico de Inter Miami no confirmó oficialmente la fecha exacta en la que Messi volverá a disputar un partido.
Sin embargo, el calendario del equipo estadounidense abre algunas posibilidades para su regreso. La primera alternativa aparece este sábado, cuando Inter Miami reciba a Columbus Crew por una nueva jornada de la MLS.
Aunque todavía no está confirmada su presencia dentro del campo de juego, no se descarta que el argentino pueda acercarse al estadio para acompañar al equipo desde otro sector junto a su familia.
El debut en la Leagues Cup
Si finalmente no participa del próximo compromiso de la liga estadounidense, la vuelta de Messi a la competencia oficial podría producirse el miércoles 5 de agosto.
Ese día, Inter Miami comenzará su participación en la Leagues Cup frente a San Luis, en un encuentro que aparece como otra posible fecha para el retorno del delantero.
Mientras espera la confirmación del cuerpo técnico, Messi ya dejó atrás sus días en Rosario y volvió a Estados Unidos para enfocarse en los próximos desafíos de la temporada.