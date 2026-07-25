En su primera aparición pública tras disputar la final del Mundial 2026, Lionel Messi revolucionó el ámbito deportivo santafesino este sábado por la tarde. El capitán de la Selección Argentina se hizo presente de manera sorpresiva en las gradas para presenciar el encuentro entre Leones de Rosario FC - el club fundado por su familia y que actualmente preside su hermano, Matías Horacio Messi- y Central Córdoba por la Primera C.
Lionel Messi reapareció en un partido del ascenso y sorprendió a todos en la tribuna
El capitán argentino, fue visto en un partido de Leones, el club fundado por su familia y que actualmente preside su hermano, Matías Horacio Messi. Su aparición pública tras el Mundial 2026 causó furor entre los fanáticos.
Instalado en la región desde mediados de semana para disfrutar de sus vacaciones, el astro cortó el hermetismo y eligió el fútbol local para mostrarse nuevamente en público.
Un descanso hermético en Funes
Luego de la ajustada derrota por 1 a 0 ante España el domingo pasado en el partido decisivo de la Copa del Mundo, el crack rosarino decidió esquivar los focos principales de la prensa. A diferencia del grueso de la delegación albiceleste que aterrizó en el predio de Ezeiza hace unos días, Messi se trasladó primero a Miami junto a Rodrigo de Paul y, finalmente, arribó a Rosario el pasado miércoles a bordo de un jet privado.
Desde ese momento, el '10' se recluyó junto a sus seres queridos en su propiedad ubicada en la vecina localidad de Funes. A pesar de la vigilia constante de decenas de fanáticos que aguardaban en las inmediaciones de su domicilio con la ilusión de capturar una imagen suya o recibir un saludo, el futbolista no se había dejado ver en toda la semana, manteniendo un absoluto misterio sobre sus días de descanso.
El impacto en la Primera C
La tranquilidad de la jornada sabatina del ascenso provincial se quebró por completo cuando la transmisión oficial de LPF Play captó una imagen que rápidamente se volvió viral. Relajado y disfrutando del entorno liguero, el mejor jugador del planeta se acomodó en la tribuna de Leones de Rosario FC —institución catalogada como su club del ascenso— para seguir de cerca las alternativas del cruce ante el conjunto Charrúa.
La captura del capitán compartiendo el espacio como un espectador más no tardó en inundar las redes sociales, transformando un compromiso habitual de la categoría en un acontecimiento de trascendencia internacional para el deporte de nuestra región.
Sin apuros para el regreso a Miami
Mientras el territorio santafesino celebra su estadía, desde los Estados Unidos miran con atención los movimientos del astro, aunque sin fijar presiones sobre su calendario inmediato. Respecto a su reincorporación a la actividad oficial de la Major League Soccer, 'no hay una fecha de regreso', había asegurado recientemente el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, ratificando que el futbolista goza de una licencia abierta tras el desgaste mundialista.
De esta manera, Lionel Messi aprovecha sus días libres en suelo santafesino para recargar energías de la forma que más cómodo lo hace sentir: rodeado de los suyos y respirando el fútbol auténtico de nuestras canchas, dejando en claro que sus raíces siguen tan firmes como siempre.