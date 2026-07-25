En Rosario

Lionel Messi reapareció en un partido del ascenso y sorprendió a todos en la tribuna

El capitán argentino, fue visto en un partido de Leones, el club fundado por su familia y que actualmente preside su hermano, Matías Horacio Messi. Su aparición pública tras el Mundial 2026 causó furor entre los fanáticos.