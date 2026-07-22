La final del Mundial 2026 no sólo dejó a España con dos estrellas, sino que modificó algo que hasta ese momento parecía encaminado: Lionel Messi, a sus 39 cortos años, iba a recibir su tercer Balón de Oro en Mundiales.
¿A Messi le negaron su tercer Balón de Oro en Mundiales?: los datos que contradicen la elección de Rodri
Todo indicaba que –como ocurrió en 2014– el capitán argentino obtendría su tercer galardón individual, pero el fallo final premió a su par español y encendió una discusión que todavía continúa.
Pero luego de 120 minutos de incertidumbre en la búsqueda de un nuevo campeón, fue el mediocampista español Rodri quien se llevó los honores. Messi quedó segundo y recibió el Balón de Plata.
En lo que fue –discutiblemente– el mejor Mundial de Messi hasta la fecha, el rosarino terminó con 12 intervenciones directas de gol: ocho tantos y cuatro asistencias. Además, recibió cinco premios al Jugador del Partido en los ocho encuentros que disputó.
Fue el segundo máximo goleador, quedó entre los mejores asistentes y lideró la competencia en gambetas completadas, pases clave y grandes ocasiones creadas.
A sus 39 años, hizo prácticamente todo lo que se le puede pedir a un futbolista.
Pero no alcanzó.
Los números eligieron a Messi
El sitio especializado Sofascore calificó al capitán argentino con un promedio de 8,79 puntos, el registro más alto entre todos los jugadores de campo del torneo. Mbappé terminó segundo con 8,24; Dembélé, tercero con 7,91; Haaland, cuarto con 7,90; y Bellingham, quinto con 7,81.
¿Rodri? Ni siquiera apareció entre los cinco primeros.
Messi también encabezó el Mundial con 28 gambetas completadas, 26 pases clave y ocho grandes ocasiones creadas. Fue el mejor regateador, el que más situaciones claras generó y el futbolista con mayor valoración estadística de toda la competencia.
Las estadísticas no mostraban una pelea pareja entre dos jugadores. Mostraban a Messi por encima del resto en casi todos los indicadores vinculados al desequilibrio, la creación y la participación ofensiva.
Tampoco parecía haber dudas antes de la final. Las casas de apuestas ubicaban al argentino con una cuota de -1500 para quedarse con el premio, mientras que Rodri aparecía muy lejos, con +1200.
Para ponerlo en palabras más simples: Messi era el amplísimo favorito y la elección del español era considerada una sorpresa enorme.
Messi vs. Rodri
¿Podía la final modificar el resultado? Por supuesto.
¿Alcanzaban esos 120 minutos para borrar todo lo que había ocurrido en los siete partidos anteriores? Ahí comienza la discusión.
Cinco premios contra uno
Messi fue elegido Jugador del Partido ante Argelia, Austria, Cabo Verde, Egipto e Inglaterra.
Cinco de ocho.
Rodri, por su parte, recibió el reconocimiento una sola vez durante todo el recorrido de España, en el triunfo frente a Portugal.
Uno de ocho.
Sí, los premios se definieron mediante la votación de los aficionados y no a través del mismo panel que eligió al Balón de Oro.
Pero no deja de ser un dato relevante. Durante casi todo el torneo, el público miró los partidos de Argentina y consideró que Messi había sido el futbolista más determinante dentro de la cancha.
No pasó una vez por un golazo aislado. Pasó cinco veces.
Fue reconocido en la fase de grupos, en 16avos, en octavos y en la semifinal. En diferentes momentos, contra rivales distintos y cuando el margen de error se achicaba cada vez más. ¿Qué más tenía que hacer?
Entonces, ¿por qué Rodri?
Primero hay que dejar algo claro: Rodri no hizo un mal Mundial.
Todo lo contrario.
Fue el eje del campeón, manejó los tiempos de España y dominó gran parte de los indicadores relacionados con la circulación y la recuperación de la pelota. Al igual que cuando ganó el Ballon d’Or, su impacto en la cancha es muy infravalorado.
Completó 756 pases precisos, más que cualquier otro jugador del Mundial, y tuvo una efectividad del 93,2%. También lideró la competencia con 26 entradas y ganó el 63,3% de los duelos terrestres que disputó.
En la final completó 101 de 106 pases, ganó el 80% de sus duelos y fue una de las principales razones por las que Argentina casi no pudo progresar por el centro del campo.
Fue una actuación enorme.
Pero Rodri terminó el Mundial sin goles ni asistencias. Algo que no invalida su rendimiento porque su función no era necesariamente terminar las jugadas, pero que sí agranda la diferencia entre ambos cuando se analiza la incidencia directa.
Messi participó directamente en 12 goles. Rodri, en ninguno.
El problema no es que el español haya jugado mal o no tuviera argumentos para recibir el premio. La pregunta es si el control que ejerció sobre el juego del campeón fue superior a la producción ofensiva, creativa e individual de Messi durante todo el torneo.
Y ahí los números vuelven a inclinar la cancha.
El mejor para otra medición
La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol –IFFHS– también realizó su propia evaluación del Mundial. El resultado fue diferente al de la FIFA.
Messi quedó primero en el índice general y fue elegido como el mejor jugador de la competencia. El sistema tuvo en cuenta las calificaciones de cada partido, los goles, las asistencias, el rendimiento en las fases eliminatorias y el avance colectivo de cada selección.
Rodri también recibió un reconocimiento de la IFFHS, pero fue elegido como el mejor mediocampista defensivo del torneo.
Es decir: para esa medición, el español fue el mejor en su función. Messi, el mejor de todos.
Tampoco sería la primera vez que la IFFHS llega a una conclusión diferente de la FIFA. En 2018 eligió a Antoine Griezmann como el mejor del Mundial, mientras que el Balón de Oro oficial quedó en manos de Luka Modric.
La diferencia de criterios es importante. La FIFA pareció premiar al conductor táctico de la selección campeona. La IFFHS y Sofascore, en cambio, colocaron por delante al jugador que más goles generó, más rivales gambeteó y más situaciones creó.
Una elección sin votos públicos
El Balón de Oro no fue determinado mediante una encuesta abierta ni por periodistas de todo el mundo. Los principales premios fueron elegidos por el Grupo de Estudio Técnico de FIFA.
El panel estuvo bajo la conducción de Arsène Wenger y Pascal Zuberbühler, con integrantes como Jürgen Klinsmann, Gilberto Silva, Tobin Heath, Otto Addo, Jon Dahl Tomasson y Pablo Zabaleta.
Sus miembros, según informó la FIFA, contaron con seis ángulos de video y miles de datos de rendimiento para observar los 104 partidos.
Sin embargo, el anuncio oficial de Rodri como ganador no incluyó la cantidad de votos, los porcentajes, las preferencias individuales ni una explicación detallada de qué criterio terminó inclinando la balanza.
Como sí suele ocurrir, por ejemplo, en la votación del MVP de la NBA.
No se sabe si la decisión fue unánime, amplia o ajustada. Tampoco cuánto influyó el resultado de la final.
Y sin esos datos, sólo queda comparar lo que hicieron ambos dentro de la cancha.
Además, ser campeón nunca fue un requisito obligatorio. Messi recibió el Balón de Oro en 2014 después de perder la final contra Alemania y Luka Modric lo ganó en 2018, cuando Croacia cayó frente a Francia.
El propio antecedente de Messi demostraba que el premio podía separar el rendimiento individual del resultado colectivo.
Una mirada condicionada en Reino Unido
Uno de los argumentos utilizados para respaldar la elección de Rodri fue una consulta realizada por un diario británico de alcance internacional entre 14 periodistas del propio medio.
Ocho eligieron al español. Messi recibió apenas un voto. Los restantes fueron para Vozinha, arquero de Cabo Verde, Kylian Mbappé, Pau Cubarsí y Erling Haaland.
Rodri ganó claramente esa consulta, pero no se trató de un sondeo internacional ni de un jurado independiente. Fue la opinión de un grupo reducido de periodistas pertenecientes a una misma empresa.
Y hay un contexto que no puede ignorarse.
Durante el Mundial, el medio publicó diferentes artículos sobre las acusaciones de favoritismo hacia Argentina, las decisiones arbitrales ante Egipto y las teorías que señalaban que la competencia estaba preparada para mantener a Messi en carrera.
El diario no presentó los supuestos amaños como hechos comprobados, pero sí les dio un espacio importante dentro de su cobertura.
Después de la final, uno de sus periodistas afirmó que el pobre espectáculo del partido decisivo había sido consecuencia de la “indulgencia” mostrada anteriormente hacia Argentina.
Eso no invalida automáticamente la elección de sus trabajadores. Pero sí obliga a leer el resultado dentro de una cobertura que ya había puesto bajo sospecha varios triunfos argentinos.
No fue una medición estadística ni una muestra representativa de la prensa internacional. Fue una consulta interna entre 14 periodistas de un mismo medio.
¿Se lo negaron?
Hablar de un “robo” comprobado sería imposible. No hay votos publicados, documentos filtrados ni pruebas que permitan afirmar que el resultado fue manipulado.
Pero sí hay suficientes números para discutir la elección.
Messi marcó ocho goles, entregó cuatro asistencias, lideró las gambetas, los pases clave y las grandes ocasiones creadas. Fue el jugador de campo mejor calificado, recibió cinco premios al mejor del partido y terminó primero en el índice de la IFFHS.
Rodri fue el motor de España. El futbolista que ordenó al campeón, controló la pelota y cerró el torneo con una actuación enorme en la final.
Uno fue el mejor jugador del mejor equipo.
El otro fue, para casi todos los indicadores individuales, el mejor futbolista del Mundial.
La FIFA eligió al primero.
Los datos, en cambio, siguen señalando al segundo.