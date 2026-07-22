Polémica votación

¿A Messi le negaron su tercer Balón de Oro en Mundiales?: los datos que contradicen la elección de Rodri

Todo indicaba que –como ocurrió en 2014– el capitán argentino obtendría su tercer galardón individual, pero el fallo final premió a su par español y encendió una discusión que todavía continúa.