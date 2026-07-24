El reconocido actor británico Tom Holland, protagonista de la aclamada franquicia de Marvel, sorprendió al público al expresar su profunda gratitud y admiración hacia el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.
Tom Holland confesó su profunda admiración por Lionel Messi y reveló por qué es su gran inspiración
En la antesala del esperado estreno mundial de la película 'Spider-Man: Un nuevo día', el universo de los superhéroes de la pantalla grande y el del fútbol mundial volvieron a cruzarse de forma inesperada.
En una reciente entrevista concedida en el marco del lanzamiento, el joven intérprete no escatimó en elogios para el astro rosarino, destacando el impacto de su sorpresiva participación en la campaña publicitaria de la nueva entrega cinematográfica y revelando los motivos personales que lo llevan a considerarlo un verdadero ejemplo de superación.
Un respaldo que trasciende la pantalla
La inclusión de Messi en las acciones promocionales de la nueva película de Spider-Man generó una enorme repercusión global, uniendo a dos de las figuras más influyentes del entretenimiento y el deporte actual. Para el equipo de producción, la aceptación del futbolista significó un espaldarazo invaluable que demostró el alcance internacional de la franquicia arácnida, algo que no suele ocurrir con frecuencia en este tipo de producciones.
'Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas', manifestó el actor británico al recordar el momento en que el diez aceptó sumarse al proyecto. El cruce entre la realidad deportiva y la ficción superó todas las expectativas del elenco. 'Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante, sino que nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo es algo que está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos, Messi', dice en diálogo con la prensa internacional respecto a este hito comercial.
La inspiración del héroe arácnido
Más allá del impacto comercial y publicitario que representa la figura del capitán argentino, Holland aprovechó la oportunidad para profundizar en los lazos de empatía e identificación que siente hacia el deportista surgido de nuestra región, una historia que resuena con especial cercanía en el sentimiento santafesino.
El paralelismo físico y la resiliencia frente a las adversidades fueron ejes clave en su confesión. 'Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y es el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas. Siempre me pareció alguien muy inspirador', remarcó el protagonista de Marvel, dejando en claro que la grandeza del rosarino excede las fronteras del terreno de juego y se convierte en un faro para jóvenes de distintas partes del mundo que buscan superar sus propios límites.
El eco de una figura universal
Las declaraciones de la estrella de Hollywood vuelven a poner de manifiesto la magnitud del fenómeno Messi, capaz de conmover y motivar incluso a quienes dan vida a los héroes más populares del cine contemporáneo.
Para la audiencia local, acostumbrada a seguir de cerca los pasos del futbolista que transformó el deporte moderno, el reconocimiento de Holland reafirma el estatus del astro como un ícono cultural global. Su figura trasciende idiomas y fronteras geográficas, consolidando un legado que ya no solo pertenece al césped, sino a la memoria y la inspiración popular de toda una generación.