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Messi apareció en el nuevo spot de Spider-Man junto a Tom Holland

El capitán argentino apareció en un nuevo spot de Sony Pictures junto a Tom Holland para promocionar Spider-Man: Un nuevo día, la próxima película del superhéroe.

Sony reunió a Messi y Tom Holland en una nueva promoción de Spider-Man.Sony reunió a Messi y Tom Holland en una nueva promoción de Spider-Man.
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Lionel Messi sumó una nueva aparición publicitaria en medio del Mundial 2026 y esta vez lo hizo de la mano de uno de los personajes más populares del cine. El capitán argentino protagonizó un spot de Spider-Man: Un nuevo día junto a Tom Holland, el actor británico que interpreta a Peter Parker.

La publicidad fue difundida por Sony Pictures y juega con un cruce inesperado entre dos figuras globales. En la escena, Holland queda sorprendido cuando se encuentra con Messi y le pregunta: “¿Sos Messi?”. El futbolista responde varias veces que sí, mientras la situación toma un tono humorístico.

Luego aparece Spider-Man, que intenta comunicarse con el capitán de la Selección argentina. Messi no logra entender del todo lo que le dice el superhéroe, pero la escena avanza hacia un paseo por Nueva York, con el Hombre Araña llevándolo a recorrer la ciudad columpiándose entre los edificios.

El video generó comentarios en redes por la presencia de Messi, por el cruce con Tom Holland y también por los retoques visuales utilizados en la pieza. Más allá de las críticas al uso de CGI, la campaña logró su objetivo: instalar la conversación alrededor de la nueva película.

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El spot se suma a otras apariciones publicitarias de Messi durante la Copa del Mundo 2026 y refuerza su peso como figura mundial. Spider-Man: Un nuevo día tiene previsto su estreno en cines de Argentina el 30 de julio.

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