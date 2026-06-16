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Tom Holland sorprendió al hablar de Julián Álvarez: “Serías un gran Spider-Man”

Durante una entrevista en Madrid, el actor elogió al delantero argentino, reveló que lo sigue de cerca y recibió una respuesta desde las redes.

Tom Holland sorprendió al elegir a Julián Álvarez como un posible Spider-Man.Tom Holland sorprendió al elegir a Julián Álvarez como un posible Spider-Man.
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Tom Holland, actor británico reconocido mundialmente por interpretar a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, generó revuelo en redes sociales al mencionar al futbolista argentino Julián Álvarez como un candidato ideal para ponerse en la piel del popular superhéroe.

El momento ocurrió durante la presentación de prensa de Spider-Man: Un nuevo día, la cuarta entrega de la saga producida por Disney, en la ciudad de Madrid. Allí, el protagonista de la franquicia respondió una pregunta vinculada al fútbol y terminó protagonizando una inesperada referencia al delantero de la Selección argentina.

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La pregunta

Durante el encuentro con medios, una periodista española le consultó a Holland qué futbolista podría convertirse en un buen superhéroe. Ante la duda inicial del actor, la cronista mencionó el nombre de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y una de las figuras del seleccionado argentino.

La reacción del británico sorprendió a los presentes. No solo reconoció inmediatamente al atacante cordobés, sino que además reveló que sigue de cerca su rendimiento deportivo.

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, expresó el actor.

El detalle que llamó la atención

Uno de los aspectos que más repercusión generó fue la confesión de Holland sobre su seguimiento al delantero argentino. El actor aseguró que Julián Álvarez forma parte de su equipo de Fantasy Football, una revelación que rápidamente se viralizó entre fanáticos del cine y del fútbol.

El comentario no pasó inadvertido, especialmente por el apodo del jugador del Atlético de Madrid. Álvarez es conocido como “la Araña”, un sobrenombre que inevitablemente despertó comparaciones con el emblemático personaje de Marvel.

Actor Tom Holland arrives at the European premiere of "Captain America, Civil War" at a shopping centre in east London, Britain April 26, 2016. REUTERS/Toby Melville inglaterra londres Tom Holland estreno pelicula capitan america guerra civil cine estrenosPara Tom Holland, Julián Álvarez sería un gran Spider-Man.

La escena se convirtió rápidamente en tendencia y sumó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron el inesperado vínculo entre el actor británico y el campeón del mundo.

La respuesta de Julián Álvarez

Lejos de ignorar el comentario, el delantero argentino respondió con humor y buena predisposición a través de sus redes sociales.

“Te estamos guardando una camiseta”, le contestó el futbolista.“Te estamos guardando una camiseta”, le contestó el futbolista.

“Te guardamos una camiseta N°9 para ti”, escribió Julián Álvarez, en un mensaje amistoso dirigido al actor, alimentando todavía más el intercambio que cautivó tanto a fanáticos del fútbol como del universo cinematográfico de Marvel.

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