El nuevo tráiler de La Odisea, la esperada película dirigida por Christopher Nolan, ya fue lanzado y confirma que se perfila como uno de los estrenos más importantes del año. La producción, protagonizada por Matt Damon, propone una reinterpretación del clásico de Homero con un enfoque más realista y crudo, en línea con el estilo del cineasta tras el éxito de Oppenheimer.
La Odisea: así es el ambicioso tráiler de la nueva película de Christopher Nolan
La historia se centra en el largo y peligroso regreso del héroe tras una guerra antigua, con un enfoque más crudo que en versiones anteriores. El protagonista atraviesa desafíos extremos, enfrentamientos y criaturas míticas en un viaje marcado por la resistencia y la supervivencia.
El adelanto, difundido por Universal Pictures en la televisión de Estados Unidos, muestra una propuesta visual ambiciosa, con locaciones naturales, escenas de acción física y una estética oscura que reduce el uso de efectos digitales tradicionales. La historia retoma el viaje de Odiseo, rey de Ítaca, en su extenso y peligroso regreso luego de la Guerra de Troya.
Un viaje más intenso y humano
Las primeras imágenes revelan a Matt Damon en un rol exigente, atravesando situaciones extremas y enfrentando criaturas mitológicas en un recorrido marcado por la supervivencia, la estrategia y la resistencia. La narrativa se aleja de versiones más fantásticas del mito y se acerca a un tono más cercano al cine bélico.
El avance sugiere una lectura más visceral del clásico, donde el conflicto interno y físico del protagonista gana protagonismo por sobre lo puramente fantástico.
Reparto de alto nivel
El elenco suma nombres reconocidos de la industria, lo que refuerza el interés por el proyecto. Anne Hathaway interpreta a Penélope, mientras que Tom Holland encarna a Telémaco. Robert Pattinson asume el papel de Antínoo, uno de los principales antagonistas.
También se destaca la participación de Charlize Theron en el rol de Circe, con una caracterización ligada al universo místico del relato.
Estética, criaturas y apuesta visual
Uno de los puntos más llamativos del tráiler es la recreación del Cíclope, una de las figuras más emblemáticas de la historia original. La producción combina efectos prácticos con tecnología digital para lograr un resultado más realista, siguiendo la línea de Nolan de priorizar lo tangible.
El film fue rodado completamente con cámaras IMAX, una decisión poco habitual en producciones de este tipo, con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva en pantalla grande.
Ambición cinematográfica
El proyecto se apoya en locaciones reales, grandes despliegues técnicos y una fuerte presencia de escenas físicas, lo que refuerza la idea de una puesta en escena más orgánica. Según lo planteado por el director en presentaciones previas, la obra busca recuperar la vigencia del relato original, considerado una de las historias más influyentes de la literatura universal.
El estreno está previsto para julio y se posiciona como uno de los principales tanques de la temporada, con altas expectativas tanto en taquilla como en crítica.