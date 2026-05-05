Mito griego

La Odisea: así es el ambicioso tráiler de la nueva película de Christopher Nolan

La historia se centra en el largo y peligroso regreso del héroe tras una guerra antigua, con un enfoque más crudo que en versiones anteriores. El protagonista atraviesa desafíos extremos, enfrentamientos y criaturas míticas en un viaje marcado por la resistencia y la supervivencia.