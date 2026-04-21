Julián Álvarez volvió a meterse en el centro del radar europeo. El delantero de la Selección argentina, que atraviesa un gran momento en Atlético de Madrid, empezó a ser vinculado con tres gigantes del continente: Barcelona, Arsenal y Paris Saint-Germain, clubes que siguen de cerca su presente y observan con atención cada paso de su temporada.
Julián Álvarez, en la mira de tres gigantes de Europa
El delantero argentino atraviesa una temporada de alto nivel en Atlético de Madrid y su nombre ya aparece vinculado a tres pesos pesados del fútbol europeo. Barcelona, Arsenal y PSG lo tienen bajo observación mientras crece su protagonismo en España.
El interés no sorprende. La “Araña” construyó un año sólido, influyente y cada vez más visible en un equipo exigente como el Atlético. Con goles, asistencias y apariciones decisivas en los partidos más pesados, el ex River reforzó su valor en el mercado y volvió a instalarse como una de las piezas argentinas más codiciadas del fútbol europeo.
El gran momento de Julián en Madrid
La temporada de Álvarez en la capital española explica buena parte del ruido que empezó a rodearlo. El atacante suma 19 goles y 9 asistencias en 47 partidos, números que lo muestran productivo, pero que además quedan respaldados por una presencia constante en el juego ofensivo del equipo.
No se trató solo de inflar estadísticas. Julián también dejó señales en los partidos grandes. Una de las más recordadas fue su golazo de tiro libre al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, una jugada que volvió a subrayar su capacidad para aparecer cuando la exigencia sube.
Ese rendimiento lo mantiene como una pieza central en el Atlético y como uno de los futbolistas argentinos con mejor presente en Europa. La combinación entre regularidad, intensidad y jerarquía ofensiva alimenta naturalmente el interés de clubes que buscan delanteros capaces de sostener presión y protagonismo.
Barcelona, Arsenal y PSG, atentos
El primero de los nombres que aparece es el de Barcelona. El club catalán recuperó competitividad internacional y volvió a moverse con ambición en el mercado. En ese contexto, Julián encaja como un futbolista de jerarquía, versátil y con capacidad para adaptarse a distintos registros ofensivos.
Arsenal también figura en la lista. El equipo londinense atraviesa una temporada fuerte, aunque cargada de tensión competitiva, y sigue buscando piezas que le den un salto definitivo. En ese escenario, el nombre de Álvarez aparece como el de un delantero probado, intenso y con experiencia en contextos de máxima presión.
La tercera potencia mencionada es el PSG. El club francés, que viene sosteniendo un presente dominante, sigue atento a los grandes nombres ofensivos del mercado europeo. Allí Julián surge como un perfil especialmente atractivo por su edad, su actualidad y su capacidad para convivir con estructuras ambiciosas.
Una figura que sigue creciendo
Más allá de los rumores, el dato de fondo es otro: Julián volvió a elevar su estatura dentro del fútbol europeo. Ya no aparece solo como un delantero confiable o como una pieza valiosa para la rotación de equipos grandes. Su temporada en Atlético lo muestra como protagonista central y como un futbolista capaz de cambiar partidos.
Ese crecimiento también empuja su cotización y lo deja en un lugar delicado para cualquier club que quiera avanzar. Atlético de Madrid no tiene motivos deportivos para desprenderse fácilmente de un jugador que se volvió tan importante, y cualquier operación exigiría cifras muy altas y una negociación compleja.
Por eso, el escenario todavía está abierto. Lo que hoy existe es un interés fuerte alrededor de un atacante que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El mercado europeo ya lo tiene otra vez bajo la lupa y el nombre de Julián Álvarez vuelve a circular entre las grandes potencias.