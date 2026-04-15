La victoria de Atlético de Madrid ante FC Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League no solo significó el pase a semifinales, sino que volvió a poner en primer plano la figura de Diego Simeone, protagonista central de la etapa más exitosa del club en el plano internacional.
Simeone y un hito sin precedentes en el Atlético tras eliminar al Barcelona
La clasificación del Atlético de Madrid a semifinales de la Champions League no solo confirma su vigencia en Europa, sino que consolida a Diego Simeone como el entrenador más influyente en la historia del club.
El equipo rojiblanco continúa en carrera en la edición 2025/2026 del certamen, reafirmando su competitividad en la élite europea y sosteniendo una identidad que lo ha llevado a consolidarse entre los grandes del continente.
Un récord que marca una era
Más allá del resultado deportivo, Simeone alcanzó un hito que refleja el impacto de su gestión: bajo su conducción, el Atlético de Madrid llegó a las semifinales de la Champions en cuatro oportunidades, superando todas las clasificaciones previas del club en la competencia.
Antes de su llegada, el conjunto madrileño solo había alcanzado esta instancia en tres ocasiones a lo largo de más de cinco décadas: 1959, 1971 y 1974. Sin embargo, en apenas doce años de ciclo, el “Cholo” logró no solo igualar esa marca, sino superarla, estableciendo un nuevo estándar histórico.
Este dato adquiere aún más relevancia si se considera que la Champions League se disputa desde la temporada 1955/1956, lo que dimensiona la magnitud del logro: en poco más de una década, Simeone transformó al Atlético en un protagonista recurrente de las instancias decisivas.
De las finales a la consolidación europea
Durante la era Simeone, el Atlético no solo alcanzó semifinales, sino que también disputó dos finales: en 2013/2014, tras eliminar al Chelsea, y en 2015/2016, luego de superar al Bayern Múnich. En ambas ocasiones, el equipo quedó a las puertas del título, consolidando su perfil competitivo.
Además, el recorrido incluye otras semifinales destacadas, como la de 2016/2017, donde fue eliminado por el Real Madrid, en una de las rivalidades más intensas del fútbol europeo.
Ahora, en la edición 2025/2026, el Atlético buscará dar un nuevo paso hacia la gloria, a la espera de su rival en semifinales, que saldrá del cruce entre Arsenal y Sporting de Lisboa.
Con una identidad consolidada, una estructura competitiva y el liderazgo indiscutido de Simeone, el conjunto madrileño sigue escribiendo páginas doradas en su historia europea, con la ambición intacta de alcanzar, finalmente, el ansiado título continental.