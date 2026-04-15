El argentino Tomás Etcheverry quedó eliminado en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona tras perder frente al portugués Nuno Borges en un partido que terminó envuelto en polémica.
ATP 500 de Barcelona: Borges eliminó a Etcheverry con un saque que generó polémica
El argentino quedó eliminado del ATP 500 de Barcelona tras caer en sets corridos ante el portugués Nuno Borges. El partido terminó envuelto en polémica por un sorpresivo saque en el match point que generó malestar.
Borges, actual número 52 del ranking mundial, se impuso por 6-3 y 7-6 (4) luego de dos horas y un minuto de juego, en un duelo que fue de menor a mayor en intensidad y que tuvo un cierre que generó malestar en el argentino.
El primer set se desarrolló con paridad, pero el portugués logró marcar la diferencia a partir de un quiebre clave que le permitió quedarse con el parcial. Etcheverry, que atraviesa un buen presente en el circuito, no logró capitalizar sus oportunidades y terminó cediendo terreno en los momentos decisivos.
Equilibrio
En el segundo capítulo, el desarrollo fue mucho más equilibrado. Ambos jugadores intercambiaron quiebres y llevaron la definición al tie-break, donde la tensión fue en aumento punto a punto. Allí, Borges mostró mayor solidez en los momentos clave y logró imponerse por 7-4 para sellar su clasificación a los cuartos de final.
El desenlace del encuentro estuvo marcado por una jugada que no pasó desapercibida. Con el marcador 6-4 en el tie-break, el portugués optó por ejecutar un saque por abajo en match point, una decisión sorpresiva que descolocó completamente a Etcheverry.
El argentino no logró reaccionar a tiempo y, tras el punto final, evidenció su disgusto con gestos de evidente incomodidad durante el saludo en la red.
Controversia
Más allá de la controversia, Borges avanzó a la siguiente instancia, donde se medirá con el serbio Hamad Medjedovic, quien protagonizó una de las sorpresas de la jornada al eliminar en sets corridos al australiano Alex de Miñaur, uno de los principales favoritos del certamen.
Para Etcheverry, la gira sobre polvo de ladrillo continuará en el Masters de Madrid, que comenzará el próximo 20 de abril y donde buscará revancha tras esta temprana despedida.
Por su parte, otro argentino sigue en competencia en Barcelona: Camilo Ugo Carabelli, quien viene de lograr una destacada victoria ante el ruso Karen Khachanov y tendrá como próximo rival al español Rafael Jódar, una de las revelaciones del torneo.