Patricio Toranzo dará un paso clave en su carrera al asumir como director técnico de Agropecuario Argentino, en lo que será su primera experiencia al frente de un plantel profesional en la Primera Nacional.
Toranzo inicia su camino como DT en la Primera Nacional y Ferro apuesta por Sara
La Primera Nacional vive días de cambios: Patricio Toranzo inicia su carrera como entrenador en Agropecuario, mientras que Ferro apuesta nuevamente por Juan Manuel Sara en busca de regularidad.
El exmediocampista, ídolo de Huracán y con pasado en River Plate, regresa al ámbito competitivo tras su retiro en 2022. Su desembarco se da luego de la salida de Adrián Adrover, en un contexto deportivo delicado para el equipo de Carlos Casares.
A sus 44 años, Toranzo ya contaba con un breve recorrido como ayudante de campo en el club, lo que le permitirá iniciar su ciclo con conocimiento previo del plantel. Agropecuario suma ocho puntos en ocho partidos y se encuentra apenas por encima de la zona de descenso en la Zona B, por lo que el desafío inmediato será revertir la irregularidad.
Ferro cambia de rumbo y apuesta por un conocido
Por su parte, Ferro Carril Oeste oficializó la llegada de Juan Manuel Sara como nuevo entrenador, tras la salida de Sergio “Huevo” Rondina en medio de un presente inestable.
Sara vuelve a una institución que conoce bien. Ya tuvo un paso como DT en 2023, con un breve ciclo de ocho partidos, y también defendió la camiseta del club entre 2012 y 2014 en su etapa como jugador.
El entrenador llega tras su reciente experiencia en Estudiantes de Caseros, donde los resultados no fueron los esperados en el inicio de la temporada. Ahora tendrá la misión de encauzar el rumbo de Ferro en una categoría altamente competitiva.
Otros movimientos en la categoría
La jornada también dejó novedades en otros equipos de la divisional. Gimnasia y Esgrima de Jujuy anunció la modificación del horario de su próximo partido ante Almagro, que se disputará el domingo a las 15:30 en el estadio 23 de Agosto.
En tanto, Deportivo Madryn informó que el extremo Gabriel Gudiño fue operado con éxito de los meniscos de su rodilla izquierda, por lo que estará varias semanas fuera de las canchas.
Por último, Deportivo Morón conmemoró un nuevo aniversario de su histórico ascenso al Nacional B en la temporada 1989/1990, tras vencer a Defensores de Belgrano y consagrarse campeón de la Primera B Metropolitana.
En un torneo extenso y exigente como la Primera Nacional, los cambios en los cuerpos técnicos reflejan la búsqueda constante de resultados y la necesidad de reconfigurar estrategias en plena competencia.