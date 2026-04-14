Atlético de Madrid volvió a instalarse en la elite de Europa. El equipo de Diego Simeone perdió 2-1 ante Barcelona en el Metropolitano, pero le alcanzó para sellar la clasificación a semifinales de la Champions League por el 2-0 conseguido en la ida. El global terminó 3-2 y dejó al conjunto rojiblanco otra vez entre los cuatro mejores del continente.
Atlético eliminó al Barcelona y volvió a meterse entre los cuatro mejores de Europa
El equipo de Diego Simeone cayó 2-1 en Madrid, pero avanzó con un global de 3-2 gracias al 2-0 conseguido en la ida. Volvió a semifinales de la Champions League por primera vez en nueve años.
La noche empezó torcida para el equipo del Cholo. Barcelona golpeó rápido y pareció decidido a dar vuelta la historia. Sin embargo, Atlético sostuvo la serie en el momento más complicado, encontró un gol clave antes del descanso y después defendió la ventaja global con oficio, tensión y resistencia.
Un arranque a puro golpe
Barcelona abrió el marcador a los cuatro minutos con Lamine Yamal, que aprovechó un error defensivo y encendió la ilusión visitante. Más tarde, Ferran Torres anotó el 2-0 parcial y dejó la serie empatada en un primer tiempo de máxima presión para el equipo madrileño.
En ese contexto adverso, Atlético encontró el gol que cambió todo. Ademola Lookman descontó antes del cierre de la primera mitad y le devolvió al local la ventaja en el global. Ese 1-2 resultó decisivo: obligó al Barcelona a volver a remar desde atrás y le dio aire a un equipo que había sufrido mucho en el inicio.
Con el 3-2 global otra vez en su favor, el conjunto rojiblanco cambió de registro. Ya no necesitó ir a buscar el partido con tanta urgencia y pudo llevar la serie hacia un terreno más físico, más cortado y más cercano a lo que suele proponer en noches de alta exigencia europea.
La resistencia del equipo de Simeone
En el segundo tiempo, Barcelona volvió a empujar. Tuvo mayor posesión, intentó someter a Atlético cerca del área y llegó a convertir un tercer tanto, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Ese momento dejó claro que la serie seguía abierta hasta el final.
El cierre se inclinó todavía más cuando Eric García vio la tarjeta roja por una falta de último recurso. Con superioridad numérica, Atlético encontró más espacios para administrar el partido y defender una diferencia que ya valía una clasificación.
La imagen final fue la de un equipo que supo sufrir. No ganó la vuelta, pero hizo pesar el golpe de la ida, resistió en el tramo más delicado y se aferró a una eliminatoria que lo devuelve a semifinales de Champions por primera vez desde la temporada 2016/17.
Julián, el Cholo y una nueva cita europea
La clasificación tiene además un valor simbólico para Simeone, que vuelve a poner a Atlético en una instancia decisiva de la Copa de Europa. Después de varios años sin llegar tan lejos, el club madrileño recuperó protagonismo en el torneo que más obsesiona a su historia reciente.
Del otro lado, Barcelona quedó otra vez al borde de una remontada que no alcanzó. El equipo catalán reaccionó, marcó dos goles y empujó durante largos pasajes, pero no logró revertir el 0-2 de la ida, una carga demasiado pesada ante un rival acostumbrado a estas noches de trinchera.
Ahora Atlético espera en semifinales al ganador de la serie entre Arsenal y Sporting. El pase ya está asegurado; lo que sigue es otra estación grande en una Champions que volvió a encontrar al equipo de Simeone entre los protagonistas.