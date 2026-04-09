Champions League

Julián Álvarez sacudió al Barcelona con un golazo y dejó al Atlético a un paso de semifinales

El equipo de Diego Simeone ganó 2 a 0 en Cataluña por la ida de los cuartos de final. Julián abrió la noche con un tiro libre brillante y Sørloth amplió en un duelo que quedó marcado por la expulsión de Cubarsí.