Atlético de Madrid dio un golpe fuerte en la Champions League y venció 2 a 0 al Barcelona como visitante en la ida de los cuartos de final. El equipo de Diego Simeone construyó una victoria enorme en un partido bravo, condicionado por la expulsión de Pau Cubarsí y resuelto con jerarquía en los momentos decisivos.
Julián Álvarez sacudió al Barcelona con un golazo y dejó al Atlético a un paso de semifinales
El equipo de Diego Simeone ganó 2 a 0 en Cataluña por la ida de los cuartos de final. Julián abrió la noche con un tiro libre brillante y Sørloth amplió en un duelo que quedó marcado por la expulsión de Cubarsí.
El gran impacto de la noche lo dio Julián Álvarez. El delantero argentino convirtió un tiro libre impecable sobre el cierre del primer tiempo y puso al Atlético en ventaja en un momento clave. Más tarde, Alexander Sørloth estiró la diferencia y dejó al conjunto madrileño muy bien parado de cara a la revancha.
La roja que cambió todo
Hasta el tramo final del primer tiempo, el desarrollo había sido parejo. Barcelona intentaba hacerse fuerte con su circulación y con el empuje de sus atacantes, pero el partido se quebró cuando Cubarsí derribó a Giuliano Simeone y vio la roja por cortar una ocasión manifiesta de gol.
De ese tiro libre nació el primer golpe del Atlético. Julián acomodó la pelota y sacó un remate brillante al ángulo para silenciar al estadio y cambiar por completo el clima del partido. Fue un gol de enorme peso por el contexto, por la ejecución y por el momento en que apareció.
Atlético resistió y lo liquidó
En el segundo tiempo, Barcelona intentó sostenerse aun con uno menos y llegó a inquietar, incluso con una pelota en el travesaño. Sin embargo, el equipo de Simeone mantuvo el orden, no perdió la compostura y administró con inteligencia la ventaja conseguida antes del descanso.
La noche también tuvo una jugada polémica, cuando hubo fuertes reclamos por una mano dentro del área del Atlético que no fue sancionada. Pese a esa controversia, el conjunto visitante siguió firme y encontró el segundo gol a los 70 minutos, cuando Sørloth definió tras un centro de Matteo Ruggeri y selló el 2 a 0.
Cómo quedó la serie
Con este resultado, Atlético de Madrid llegará a la revancha con una ventaja importante y con la ilusión de meterse entre los cuatro mejores del torneo. Barcelona, en cambio, quedó obligado a remontar una serie muy pesada después de una noche que se le torció en el cierre del primer tiempo.
En la otra llave destacada de la jornada, Paris Saint-Germain venció 2 a 0 a Liverpool con goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, y también quedó mejor perfilado para la vuelta. Así, la Champions empezó a definir sus cuartos con una jornada de impactos fuertes y ventajas importantes.