"La búsqueda del próximo James Bond ya está en marcha", declaró Amazon MGM Studios en un comunicado.
Es oficial: comenzaron las audiciones para elegir al próximo James Bond
El proceso de selección del nuevo 007 avanza con audiciones en marcha, mientras Amazon MGM Studios promete mantener el legado de Bond con un equipo de cineastas de renombre.
Según el medio especializado de Hollywood Variety, en las últimas semanas se han estado realizando audiciones, y el comunicado señala el principio del fin de la larga espera por un nuevo James Bond.
"Si bien no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección del reparto, estamos deseando compartir más noticias con los fans de 007 en cuanto llegue el momento oportuno", añadió Amazon.
Han transcurrido cinco años desde el estreno de Sin tiempo para morir, la última película de Craig como el famoso espía.
Y han transcurrido 15 meses desde que Amazon MGM Studios tomó el control de la franquicia de Bond.
El estudio ya ha anunciado que la próxima película estará dirigida por Denis Villeneuve, director de Dune, y escrita por Steven Knight, creador de Peaky Blinders.
Según Variety, Nina Gold, una de las directoras de casting más importantes de Hollywood, que ha trabajado en las franquicias de Paddington, Star Wars, Jurassic Park y Mamma Mia!, está llevando a cabo la búsqueda de un nuevo actor protagonista.
¿Quién podría ser uno de los candidatos para interpretar a James Bond?
Entre los favoritos actuales de las casas de apuestas se encuentran:
Callum Turner, el actor de 36 años, es el favorito de las casas de apuestas. Ha participado en la saga de Animales Fantásticos, fue nominado a un BAFTA por el drama televisivo The Capture y protagonizó Masters of the Air de Apple TV. Además, es la pareja de Dua Lipa.
Jacob Elordi, el actor australiano de 28 años, se dio a conocer en la serie de televisión Euphoria y en la película de culto Saltburn, y fue nominado al Óscar este año por su papel del monstruo en Frankenstein. La presentadora de The Rest Is Entertainment, Marina Hyde, comentó recientemente que, según fuentes bien informadas, Elordi es el principal candidato para interpretar a Bond.
Harris Dickinson, de 29 años, interpreta a John Lennon en las próximas películas biográficas sobre los Beatles, y anteriormente apareció en Maléfica, El hombre del rey, Donde cantan los cangrejos y Babygirl, y recibió una nominación al premio BAFTA de televisión por Asesinato en el fin del mundo.
Henry Cavill, el actor de Superman, The Witcher y Misión Imposible, es uno de los favoritos del público y se le consideraba el segundo candidato cuando Craig consiguió el papel. Pero a sus 43 años, ¿es demasiado mayor para comenzar una larga etapa como 007?
Aaron Taylor-Johnson, el actor de 35 años nominado al BAFTA, conocido por películas como Kick-Ass, Kraven el Cazador y 28 Años Después, es un candidato habitual y encajaría perfectamente en el perfil.
Theo James, el actor de 41 años con un porte elegante y sofisticado, se dio a conocer en las películas de la saga Divergente y desde entonces ha consolidado su reputación en La mujer del viajero en el tiempo, El loto blanco y Los caballeros.
...O bien, los productores podrían optar por alguno de los muchos otros nombres que se han barajado para el papel, o por una elección inesperada.
El actor elegido será la séptima persona en interpretar oficialmente a James Bond a lo largo de los 64 años de historia de la franquicia cinematográfica.
'Cuidado y profundo respeto'
En declaraciones realizadas en CinemaCon el mes pasado, la directora de cine de Amazon MGM Studios, Courtenay Valenti, dijo: "Sé que todos se preguntan cuándo vamos a anunciar quién interpretará a James Bond.
"Queremos que sepan que nos estamos tomando el tiempo necesario para hacer esto con cuidado y profundo respeto. Para todos nosotros, es el sueño de toda una vida poder ofrecer al público este nuevo capítulo, y es una responsabilidad que no tomamos a la ligera."
"Lo que puedo decirles es esto: cuando se combina una de las franquicias más queridas de la historia con un equipo de cineastas de talla mundial... se están sentando las bases para algo que realmente está a la altura del legado de Bond."
"Esa película está en camino, y cuando llegue el momento adecuado, tendremos mucho más que compartir."
Todavía no se han revelado detalles sobre el resto del reparto, la trama ni la fecha de estreno de la próxima película, que será la 26ª película oficial de Bond.
Knight declaró a BBC News el pasado fin de semana, durante la entrega de los premios Bafta de televisión, que su trabajo en el guion estaba "yendo de maravilla", y añadió: "Tengo muchísima confianza en que cuando se estrene, a la gente le va a encantar".
La nueva película será coproducida por Amy Pascal y David Heyman.
Pascal es más conocido por los tres últimos títulos de Spider-Man protagonizados por Tom Holland, mientras que Heyman estuvo detrás de las ocho películas de Harry Potter.