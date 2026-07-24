La polémica en torno a Rosalía sumó un nuevo capítulo en Argentina. Los servicios de traslado que una empresa ofrecía para asistir a los recitales de la cantante española en el Movistar Arena fueron cancelados, en medio de la repercusión que generaron sus publicaciones posteriores a la final del Mundial 2026, en la que España se impuso ante la Selección argentina.
Rosalía: cancelaron los traslados para sus shows en el Movistar Arena tras la polémica por un video
Una empresa que ofrecía viajes desde el sur del conurbano bonaerense suspendió el servicio para las presentaciones previstas en agosto. La decisión se conoció después de la controversia generada por publicaciones vinculadas con la final del Mundial 2026. Hasta el momento, los recitales de la cantante española continúan programados.
La suspensión de los viajes se conoció a través de un flyer difundido por la firma, que indicaba que el servicio para todas las fechas había sido cancelado.
Qué pasó con los traslados y por qué se tomó la decisión
La empresa que comercializaba los viajes había organizado traslados desde la zona sur del Gran Buenos Aires hacia el estadio ubicado en Villa Crespo, donde Rosalía tiene previsto presentarse durante agosto. En la comunicación difundida en redes sociales se informó que el servicio quedaba suspendido para todas las fechas, aunque no se precisaron públicamente mayores detalles sobre los motivos de la decisión.
La medida se produjo en un contexto de creciente discusión en redes sociales alrededor de la artista. El origen de la controversia estuvo en un video compartido en redes después de la final del Mundial 2026. El contenido fue interpretado por numerosos usuarios argentinos como una burla hacia la derrota del seleccionado nacional frente a España, lo que provocó críticas y llamados a no asistir a los conciertos.
Rosalía posteriormente pidió disculpas y aseguró que no había tenido intención de faltar el respeto a los argentinos. Según explicó, había compartido el contenido por la música que acompañaba el video y afirmó que no había leído el texto que lo acompañaba.
También manifestó su afecto por Argentina. Sin embargo, la explicación no evitó que la discusión continuara en redes sociales y que surgieran reclamos relacionados con las entradas adquiridas para sus próximos shows.
La controversia también tuvo otras consecuencias. En Córdoba fue cancelado un concierto tributo dedicado a la cantante que estaba previsto para el 24 de julio.
De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, la decisión fue tomada por la productora y la institución cultural a raíz de mensajes de hostigamiento recibidos en redes sociales y del contexto generado por la polémica. Se trataba de un homenaje musical y no de una presentación de Rosalía.
Los shows de agosto siguen programados: qué deben saber quienes compraron entradas
Pese a la cancelación de los traslados y a los reclamos de algunos seguidores, hasta el momento no se anunció la suspensión de los recitales de Rosalía en Buenos Aires. Las funciones previstas para agosto continúan programadas en el Movistar Arena, según la información disponible.
Este punto es importante para quienes ya compraron entradas: la cancelación de un servicio de traslado contratado de manera independiente no implica la cancelación del recital. Por lo tanto, quienes tengan previsto asistir deberían verificar por separado el estado de su entrada y el medio de transporte que utilizarán para llegar al estadio.
En caso de que una persona ya no quiera asistir al espectáculo, también es conveniente revisar las condiciones específicas de compra y devolución aplicables a su entrada.
En los últimos días, algunos usuarios manifestaron su intención de recuperar el dinero de los tickets, mientras que la ticketera habría respondido con información sobre su política de reembolsos, vinculada a las condiciones y fechas de la operación realizada.
Para evitar inconvenientes, quienes compraron entradas deberían conservar el comprobante de la operación, revisar los términos y condiciones vigentes al momento de la compra y utilizar únicamente los canales oficiales de atención de la plataforma o empresa a través de la cual adquirieron el ticket.
Si la entrada fue comprada a un tercero, también es importante conservar todos los comprobantes y verificar las condiciones de transferencia.
La situación también sirve como recordatorio para quienes hayan contratado un traslado privado: ante la cancelación de ese servicio, deberán consultar las condiciones de reintegro directamente con la empresa y, si mantienen su decisión de asistir al recital, buscar una alternativa de transporte con anticipación.
Por ahora, el escenario es claro: la polémica generada en redes tuvo consecuencias sobre algunos servicios vinculados con los conciertos, pero no existe un anuncio oficial que indique la cancelación de las presentaciones de Rosalía en Buenos Aires. Cualquier modificación en las fechas o en la organización de los espectáculos deberá ser comunicada por los organizadores y los canales oficiales correspondientes.
Para los espectadores que mantienen sus planes, la recomendación es verificar la información antes de viajar, especialmente si llegan desde otra ciudad o provincia, y confirmar tanto la validez de la entrada como el estado del evento y las alternativas de transporte disponibles. De esta manera, se evita tomar decisiones basadas únicamente en publicaciones o rumores difundidos en redes sociales.
La polémica, por lo tanto, continúa abierta, pero por el momento no modifica oficialmente el calendario de los shows previstos en Buenos Aires. El impacto concreto conocido hasta ahora se concentra en la suspensión de determinados servicios de traslado y en los reclamos de parte del público, mientras las presentaciones de agosto siguen, según la información disponible, en pie.