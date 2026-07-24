Antes de su llegada

Rosalía: cancelaron los traslados para sus shows en el Movistar Arena tras la polémica por un video

Una empresa que ofrecía viajes desde el sur del conurbano bonaerense suspendió el servicio para las presentaciones previstas en agosto. La decisión se conoció después de la controversia generada por publicaciones vinculadas con la final del Mundial 2026. Hasta el momento, los recitales de la cantante española continúan programados.