La consagración de España en la final del Mundial de Fútbol 2026 frente a la Selección Argentina no solo dejó repercusiones en el ámbito deportivo, sino que provocó un coletazo impensado en la industria del espectáculo.
Fans de Rosalía piden reembolsos a días de sus shows por publicaciones contra Argentina
El reposteo de un video con burlas al país tras la final del Mundial desató una fuerte ola de indignación. En redes sociales, cientos de seguidores exigen la devolución de sus entradas o las ponen a la venta de forma particular.
A escasos días de presentarse en Buenos Aires para una serie de cuatro conciertos masivos en el Movistar Arena, Rosalía quedó envuelta en una fuerte polémica que desató el enojo de sus seguidores locales, al punto de que muchos anunciaron la venta de sus entradas.
El conflicto se encendió en TikTok luego de que la artista catalana reposteara en su perfil un video publicado por la exactriz y creadora de contenido Mía Khalifa. En el clip, grabado al día siguiente de la final, Khalifa celebraba la victoria española musicalizando las imágenes con un fragmento de “La Perla”, track incluido en el nuevo álbum de Rosalía (Lux).
“Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa en una clara alusión irónica hacia los futbolistas y los hinchas argentinos, acompañando el tema cuyas estrofas rezan: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”.
Reventa particular y repudio en las redes
A pesar de que el tema no fue escrito en origen con fines deportivos, el aval de Rosalía a la publicación de Khalifa fue interpretado por la masa de fanáticos como una provocación innecesaria. La reacción en plataformas como X no tardó en llegar, multiplicándose los mensajes de usuarios que decidieron desprenderse de los boletos adquiridos para las funciones del 1°, 2, 4 y 6 de agosto.
"Vendo cuatro entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. No me gustó para nada que se burle de Argentina", expresó un usuario en las redes.
"Que festeje el triunfo de su país está perfecto, pero que esté de acuerdo con que los argentinos somos ‘unas perlas’ me parece de una gran hipocresía", señaló otra seguidora.
Por el momento, ni la productora a cargo de la gira ni el recinto de Villa Crespo habilitaron un canal de devolución oficial, por lo que el desprendimiento de los tickets se canaliza de manera particular entre los usuarios.
Marcha atrás sin declaraciones
El enojo caló hondo debido a la estrecha relación afectiva que la intérprete había construido con el público argentino en sus visitas anteriores, llegando a dedicarle versos explícitos a la ciudad en su tema Reliquia ("En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires").
Ante la magnitud del revuelo digital, la cantante optó por eliminar el reposteo y retirar el "me gusta" del video original. No obstante, Rosalía no ha emitido hasta el momento ningún comunicado ni aclaración pública, mientras la expectativa crece sobre cómo será el clima en su inminente desembarco en suelo porteño.