Una triste e inesperada noticia sacudió al universo del pop en Sudamérica. A escasas horas de abrir sus puertas, la productora Live Nation Brasil anunció la cancelación del concierto que el cantante británico Harry Styles tenía previsto ofrecer la noche de este martes 21 de julio de 2026 en el estadio MorumBIS de São Paulo.
Harry Styles suspendió su show en Brasil por un problema de salud
La productora Live Nation confirmó la cancelación del concierto previsto para este martes en el estadio MorumBIS. Los detalles del reembolso y la alternativa para los fans.
El evento, que representaba la tercera fecha del artista en tierras brasileñas dentro de su aclamado tour mundial Together, Together, debió ser dado de baja debido a un "problema de salud en la gira".
Aunque el comunicado oficial difundido en redes sociales no precisó si la afección impacta directamente al ex-One Direction o a un integrante clave de su equipo de trabajo, la decisión tomó por sorpresa a miles de fanáticos que ya hacían fila en las inmediaciones del recinto.
Reembolsos y una oportunidad "limitada"
Ante la angustia de los seguidores, la organización confirmó rápidamente los pasos a seguir respecto a las localidades adquiridas:
- Devolución del dinero: los boletos para el show suspendido serán reembolsados de forma automática por la misma vía en la que fueron comprados. La ticketera oficial (Ticketmaster Brasil) enviará los instructivos detallados a las casillas de correo de cada usuario.
- Acceso a la última fecha: como medida de contingencia, la productora habilitará un cupo de venta prioritaria para la fecha de este viernes 24 de julio —la última presentación del artista en el país—. No obstante, advirtieron que el stock será "extremadamente limitado" mientras trabajan junto a la administración del estadio para liberar la mayor cantidad de ubicaciones posibles.
Un freno en medio de una gira de récords
La suspensión en São Paulo marca el primer imprevisto de Together, Together, la tercera gira internacional como solista de Styles pensada para promocionar su cuarto disco de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
El cantante venía de hacer historia en Europa tras completar una impresionante residencia de 12 conciertos consecutivos en el emblemático estadio Wembley de Londres, superando el récord histórico que ostentaba Coldplay.
Tras su paso por Sudamérica, el tour del británico tiene previsto desembarcar en Ciudad de México para realizar seis presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros, previo a instalarse en el Madison Square Garden de Nueva York con una imponente serie de 30 Shows.