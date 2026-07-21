La consagración de España en la final del Mundial 2026 frente a Argentina en Nueva Jersey desató una desmedida ola de comentarios y hostilidad digital hacia el país en distintas plataformas.
Niall Horan le dio "me gusta" a una burla sobre las Malvinas y debió disculparse
El ex-One Direction provocó la indignación de sus fanáticos argentinos tras reaccionar a una publicación sobre la final del Mundial 2026. Ante la ola de repudio y el comunicado de sus seguidores, dio su versión.
Sin embargo, la tensión trascendió el terreno futbolístico para convertirse en un escándalo de escala internacional con la participación involuntaria —o descuidada— de Niall Horan. El exintegrante de One Direction quedó en el centro de un duro repudio luego de reaccionar favorablemente a una publicación que se burlaba de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
El disparador fue un "me gusta" que el artista irlandés le otorgó a un posteo satírico titulado "Ocho momentos en que Argentina fueron realmente buenos chicos durante la final de la Copa del Mundo".
Además de cargar con ironías sobre la deportividad del seleccionado albiceleste, el carrete incluía una imagen de la bandera de España con la leyenda "las Malvinas son españolas", tocando una fibra sumamente sensible para la memoria colectiva del país.
El comunicado del club de fans
La reacción de la comunidad de seguidores no se hizo esperar. El club de fans oficial de Niall Horan en Argentina emitió un extenso comunicado para repudiar tanto la estigmatización hacia el país como la falta de respeto sobre la causa Malvinas:
"Transformaron esta burla en una lucha de décadas que tanto dolor nos ha generado, como es la de las Islas Malvinas, burlándose del dolor de millones de personas y de las vidas de cientos de argentinos que lucharon por nuestras tierras. No nos interesa ninguna burla futbolística, pero sí la última imagen. De corazón esperamos que haya sido un error", expresaron.
La explicación del músico
Acorralado por la viralización del caso y el repudio masivo en las plataformas, el cantante de 32 años recurrió a su cuenta de X para intentar aplacar la situación y pedir disculpas públicas.
"Cometí un error honesto. Realmente no me di cuenta de que le había dado ‘me gusta’ al posteo e, incluso, no recuerdo haberlo visto. Solo tengo amor para Argentina y todos mis fanáticos de allá", argumentó Horan, sugiriendo que la interacción fue producto de un toque involuntario al navegar por la red.
A pesar de su intento de aclaración, una gran masa de usuarios locales consideró que la respuesta fue insuficiente y acusó al músico de minimizar el asunto. El episodio dejó en evidencia que, en el cruce entre la cultura pop, la rivalidad deportiva y la memoria histórica, las distracciones en redes sociales pueden costar muy caro.