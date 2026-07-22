Rosalía quedó en el centro de una polémica que comenzó en las redes sociales y terminó impactando de lleno en la previa de sus próximos recitales en Argentina.
Rosalía rompió el silencio tras la polémica con Argentina: crece la expectativa por sus shows en Buenos Aires
La cantante española publicó un breve mensaje en sus redes sociales después de la fuerte repercusión que generó el reposteo de un video de Mia Khalifa tras la final del Mundial. La artista había eliminado previamente la publicación cuestionada y ahora pidió perdón por su actitud y por el impacto que tuvo.
La cantante española había generado una fuerte reacción entre sus seguidores locales después de compartir un video que fue interpretado como una burla hacia el país tras la final del Mundial 2026, pero ahora la historia sumó un nuevo capítulo: la artista decidió romper el silencio y publicó un breve pedido de disculpas.
El episodio comenzó después de la final entre Argentina y España, que terminó con el seleccionado español como campeón.
En medio de los festejos, la cantante había reposteado en TikTok un video publicado por Mia Khalifa, en el que se celebraba la derrota argentina y sonaba de fondo "La Perla", una canción de la propia Rosalía.
La publicación generó rápidamente una ola de críticas entre usuarios argentinos, especialmente porque la artista tiene previsto presentarse en Buenos Aires en agosto y mantiene desde hace años un vínculo cercano con una parte importante de su público local.
La controversia no tardó en trasladarse de las redes sociales a la conversación pública. Algunos seguidores manifestaron su decepción, otros aseguraron que querían vender las entradas que habían comprado y también aparecieron reclamos para que la artista se disculpara.
En ese contexto, Según los datos de Google Trends para Argentina durante las últimas 24 horas, el interés de búsqueda por "Rosalía" mostró un crecimiento marcado. La evolución permite observar cómo la polémica logró instalar el nombre de la cantante entre las tendencias de búsqueda en el país.
Ahora, con el pedido de disculpas, el conflicto entra en una nueva etapa. La pregunta que queda abierta es si el mensaje será suficiente para recomponer el vínculo con los fanáticos argentinos y si la situación tendrá algún efecto concreto sobre los recitales que la artista tiene programados en Buenos Aires.
El pedido de disculpas
Después de la repercusión que alcanzó el episodio, Rosalía finalmente decidió expresarse. La cantante publicó una historia en Instagram en la que pidió perdón por su actitud y por la repercusión que generó el episodio a nivel mundial.
El mensaje fue breve y estuvo acompañado por la bandera argentina. Se trató de una disculpa escueta, difundida a través de sus redes sociales, después de que la artista había optado por borrar el contenido que había provocado la indignación de parte de sus seguidores argentinos.
La decisión representa un cambio respecto de las horas anteriores, cuando Rosalía había eliminado la publicación pero todavía no había realizado una explicación pública sobre lo ocurrido.
El borrado del contenido había sido interpretado como una primera señal de que la cantante buscaba ponerle un freno a la polémica, aunque la falta de una aclaración había mantenido abierta la discusión.
Para Rosalía, además, el contexto resulta particularmente sensible. La polémica ocurre a pocos días de su llegada a la Argentina para realizar una serie de presentaciones en el marco de su gira internacional. Por eso, el episodio no quedó limitado a una discusión virtual, sino que comenzó a generar preguntas sobre cómo será el recibimiento que tendrá cuando finalmente se encuentre cara a cara con sus seguidores.
La situación también puso en escena la relación que la artista construyó durante años con el público argentino. La cantante tiene una importante comunidad de seguidores en el país y sus anteriores visitas habían generado una respuesta positiva. Por eso, el contenido compartido después de la final fue recibido por muchos fanáticos como una contradicción con ese vínculo previo.
Qué puede pasar con los shows de Rosalía
La polémica también llegó a las entradas para los recitales. En redes sociales aparecieron usuarios que anunciaron que querían vender sus tickets y otros que manifestaron su intención de no asistir. El episodio incluso generó consultas relacionadas con la posibilidad de obtener un reembolso.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre las decisiones individuales de los fanáticos y una modificación oficial de los eventos. La aparición de publicaciones que ofrecen entradas en reventa no significa que los recitales hayan sido cancelados ni que exista una devolución generalizada.
Por eso, quienes ya compraron una entrada y ahora cambiaron de opinión deberían revisar las condiciones de compra y consultar únicamente los canales oficiales de la ticketera, el organizador y el recinto. La polémica protagonizada por la artista no implica automáticamente que una entrada pueda ser devuelta, ya que las condiciones dependen de las políticas establecidas para cada espectáculo.
Los shows de Rosalía están previstos para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de su gira internacional LUX.