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Rosalía rompió el silencio tras la polémica con Argentina: crece la expectativa por sus shows en Buenos Aires

La cantante española publicó un breve mensaje en sus redes sociales después de la fuerte repercusión que generó el reposteo de un video de Mia Khalifa tras la final del Mundial. La artista había eliminado previamente la publicación cuestionada y ahora pidió perdón por su actitud y por el impacto que tuvo.