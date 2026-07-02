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Rosalía alentó a España junto a Gianni Infantino y Penélope Cruz en el SoFi Stadium

La cantante catalana se instaló en el sector de privilegio en Los Ángeles para seguir de cerca el pase a octavos de final. Compartió palco con dirigentes de la FIFA y grandes figuras del cine y el deporte español.

Rosalía alentó a España junto a Gianni Infantino.Rosalía alentó a España junto a Gianni Infantino.
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El histórico triunfo de España frente a Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles por los 16avos. de final del Mundial 2026 no solo dejó tela para cortar dentro del campo de juego. En las tribunas, la presencia de la cantante Rosalía capturó todas las miradas y encendió las redes sociales debido a su original y nostálgica elección de vestuario.

Para la trascendental cita mundialista, la artista catalana optó por un outfit cargado de identidad: lució una camiseta blanca retro de la selección española perteneciente al Mundial de Estados Unidos 1994, combinada de una manera muy particular al colocarse una bufanda clásica de España atada sobre la cabeza.

La combinación generó cataratas de comentarios y memes entre sus fanáticos, posicionándola rápidamente como la espectadora más vanguardista de la jornada.

rosalia mundialRosalía compartió palco con dirigentes de la FIFA.

Aliento en el palco y festejo con sello propio

Rosalía vivió el encuentro desde los sectores de privilegio, donde se la pudo ver inicialmente junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al dirigente Rafael Louzán. Más tarde, la intérprete de Motomami compartió el resto del partido y las celebraciones en la grada junto a la reconocida actriz Penélope Cruz.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Spain v Austria - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - July 2, 2026 Actor Javier Bardem with wife and actress Penelope Cruz and singer Rosalia in the stands as they celebrate Spain advancing to the round of 16 stage of the World Cup after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Jessie AlchehAliento en el palco y festejo con sello propio. Foto: Reuters.

El palco español estuvo repleto de celebridades de la cultura y el deporte, destacándose también las figuras de Javier Bardem, Carles Puyol, Fernando Hierro y la futbolista Alexia Putellas.

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El momento más festejado de la noche se dio cuando España selló su clasificación a los octavos de final gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. En pleno festejo por los tantos, la organización del estadio hizo sonar por los altoparlantes el éxito global "Despechá", lo que desató la euforia de la cantante y de los miles de hinchas españoles que coparon las tribunas californianas.

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