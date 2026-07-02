Investigación judicial

Caso Ernestina Pais: Muscari negó haber estado al teléfono con la conductora durante el choque

El productor teatral dio testimonio durante una hora ante la fiscal Carolina Asprella para desmentir las versiones mediáticas y dar contexto sobre la vida de la artista. Mientras la Justicia espera para peritar el iPhone de la víctima y determinar si usaba el celular al momento del accidente, aguardan también los resultados toxicológicos.